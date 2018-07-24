期間限定韓流美食吃到飽！5星飯店攜手韓國主廚獻美味

2018年07月24日 20:22 中時 何書青

燉美國牛小排。（台北君悅酒店提供）

紅棗松子甜米糕。（台北君悅酒店提供）

首爾柏悅酒店The Lounge餐廳主廚金喜中。（台北君悅酒店提供）

首爾柏悅酒店宴會部韓式料理主廚林大漢。（台北君悅酒店提供）

服務生穿著美麗的韓國傳統服裝待客，讓凱菲屋韓味十足。（台北君悅酒店提供）

食慾大開的秘訣不外乎酸酸辣辣的滋味，搭著韓流熱潮，台北君悅酒店邀請來首爾柏悅酒店The Lounge餐廳主廚金喜中和宴會部韓式料理主廚林大漢，今（24日）起在台北君悅酒店飯店內的人氣餐廳凱菲屋推出「夏日韓流美食瘋」，將20款韓國飯店的道地韓式料理搬來台北，其中甚至有與韓國宮廷口味相似、溫和清爽的「寺剎料理」，都在餐檯上任饕客大快朵頤，連服務生都穿著美麗的韓國傳統服裝待客，讓凱菲屋韓味十足，「夏日韓流美食瘋」即日起至8月12日限時登場。

受到流行文化影響，韓式料理受歡迎的程度日益提高，像是外表酥脆，內在多汁，配上酸甜微辣醬汁更添美味的韓式炸雞，或是在雞身中塞入糯米，並佐以人蔘、蔥、薑、蒜燉煮而成的蔘雞湯，色彩繽紛、冷熱皆宜的韓式拌飯，也是大家耳熟能詳的美味。

而這次「夏日韓流美食瘋」的推薦必吃還有外層香煎到有點脆、裡面料多又鮮嫩的綜合韓式煎餅，層次豐富又夠味的燉美國牛小排，酸辣開胃的泡菜豬肉鍋，而現切的韓式烤肉包菜，一旁各種韓式配料醬汁都備齊，隨自己愛的口味加料、選喜歡的蔬菜來包肉，饕客在這裡可嘗盡韓國道地美味。

應邀至凱菲屋客座的主廚金喜中表示，在規劃菜色時，除了透過涼拌、醃漬、燒烤等手法，將韓式料理的精髓呈現在開胃前菜、湯品、主食、現作熟食區與甜點等餐區外，更因時值炎夏，還特別準備了2道「寺剎料理」給凱菲屋的賓客，分別是「紅棗松子甜米糕」和「肉桂甜柿汁」。

「寺剎料理」通常指的是「寺廟的日常飲食」，泛指「在修行佛法的廟中的所有飲食」，其特色除了不含動物與五辛外，更在於「天然」、「當季」與「發酵物」的使用。金師傅表示，昔日在韓國宮廷廚房「水刺間」負責王室飲食的女役，到了一定年紀之後便會離開宮廷；由於多數女役會選擇出家為尼，也連帶將烹調技法帶入寺廟中，因此寺剎料理在烹調技法與食材選用上，與宮廷菜頗有相似之處，金主廚笑著補充說：「宮廷菜不太會用辣椒的喔！」顛覆一般人對於韓式料理的印象。

凱菲屋這次也與義大利知名氣泡水聖沛黎洛（San Pellegrino）合作，同時推出無限暢飲的「柚子瑪可利」，與「首爾早晨」、「釜山午後」以及「仁川夕陽」3款另外單點的主題特調飲品。此外，在「夏日韓流美食瘋」活動期間，若加入成為台北君悅酒店LINE好友，就有機會享午／晚間自助餐3人同行1人免費的好康優惠。

(中時 )