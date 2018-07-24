美籍3家航空屈服 將以城市名稱標示台灣航線

2018年07月24日 20:22 中時電子報 盧伯華

為避免遭到中國大陸民航局懲罰，美籍3家主要航空公司與美國政府協調後達成共識，將網站上的台灣航線標示方式，變更為以目的地城市名稱標示，並在北京時間周三(25日)晚間24時前完成變更工作。

中國大陸民航局在要求44家外籍航空網站上更改台灣航線名稱標示方式後，已有38家外籍航空更改標示，目前尚有6家外航由於技術原因仍在申請延期整改，最後截止日期是7月25日。

未更改網站上台灣標示方式的6家外航中，美籍航空有3家，分別是美國航空、聯合航空和達美航空。這3家航空公司稱，白宮要求他們不要理會中國大陸的要求，不要變更台灣的標示方式。在公開場合，美國政府官員甚至指稱中國大陸對外籍航空的要求是「歐威爾式的胡言亂語」。

路透報導，這三家航空公司為避免整改期限屆滿後，因未變更台灣標示方式遭到中國大陸民航局懲罰，最近經過多次與美國政府協調後達成協議，準備在大陸民航局期限屆滿前，將網站上的台灣名稱變更為航線目的地城市名稱，例如台北、高雄等。

一名美國航空的主管對路透表示，美國國務院已經於當地時間周一(23日)通知華盛頓中國大使館，美國的3家航空將在中文與英文網頁上，以航線目的地城市名稱標示，而非以管轄權所屬的「台灣」做為名稱標示。

北京一位中共官員表示，他已接到美國政府方面的非正式消息指稱美籍航空將以城市名稱取代過去所使用的「台灣」標示。

路透說，美國政府高級官員表示，目前的改變方式是美籍航空最好的、也是最終的選擇。

亞洲地區的周二中午時分，夏威夷航空網站上已做好變更，搜索目的地選單下拉選項「Taipei, Taiwan」已改為「Taipei, Taipei」。美國航空、聯合航空與達美航空等3家大型主要航空公司，其網頁上標示「TW」或「Taiwan」仍未變更，這3家航空公司亦未回覆媒體對此事的詢問。

不過，代表美國航空、聯合航空與其他多家航空公司的行業組織「美利堅航空運輸協會」表示，協會所屬航空公司網站上「台灣」名稱變更工作已在進行中。「美國的航空業是全球性的企業，必須符合營業地所在國家的要求。協會與受影響的航空公司感激行政部門這段時間給予的諮詢與協助，讓航空業者得以順利解決此一問題。航空公司預計將於中國當地時間周三晚間24時以前，做好所有的變更工作。」

美國大使館亦對此發表聲明稱，他們已告知中國大陸，美國強烈反對中國政府強迫私人企業在對外公開的文字內容中使用具有特定意涵的政治語言，並將持續地在各種時候表達此一立場。

目前尚不清楚如果未符合中國的要求進行網頁標示名稱更改會遭到何種懲罰，但中國外交部門已多次聲明，遵守所在國的法律是外籍航空公司的義務，對於不符合中國法律規定的航空公司，中國必定會採取相關措施。

(中時電子報)