老虎戰機新生命!Garmin的F-5E座艙改良

2018年07月24日 20:43 中時電子報 江飛宇

著名的航空電子巨頭Garmin宣布，他們將為F-5E/F虎式戰機(Tiger II)進行深度改裝，稱為「Garmin 3000」。內容包括全新的航空電子設備、新的感應器，並且整合到完全數位化的新式座艙，使這些「老虎」可以滿足新時代的空中環境。

The Drive報導，這個升級案是由國際戰機戰術公司(TacAir)所委託，這家公司承包了許多國家空軍的代訓與對抗任務，F-5E就擔任這樣的工作，然而最後一架F-5E已是31年前生產的，因此需要新的升級。

美國海軍還有40多架的F-5做為訓練的假想敵用，稱為F-5N(圖/美國海軍)

F-5系列戰機曾經是開發中國家的首選，總生產量達到1600架，如今許多國家的空軍仍然在操作它，也有各種升級方案，使F-5配有數位面板駕駛艙(glass cockpits)，但是Garmin的升級更進一步，設有全觸控面板，與開放式架構。

Garmin的公司代表說：「新的F-5E座艙將由1具大型的G3000飛行顯示器，和2面觸控顯示器所組成，而且控制系統是開放式架構，能夠隨任務需求再行擴充。」

做為著名的導航設備公司，Garmin採用了大量的商用現貨（COTS），可以節約成本並且快速採購，因此縮短了開發時間，並簡化安裝複雜性。新的飛行座艙很類似F-35那種全數位觸控顯示器，這相當有助於飛行員的換裝，他們能夠更快的熟悉新一代的座艙模式。預計今年晚些時候，搭載Garmin系統的F-5就會正式出廠。

中華民國空軍曾經擁有世界數量最多的F-5戰機，是捍衛台海的重要老兵。如今仍在東部基地做為部訓之用，然而多年來這些老虎都沒有數位化升級，打算在2020年全部除役，殊為可惜。

(中時電子報)