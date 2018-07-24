皮膚癢到抓出血水、紅腫發黑 異位性皮膚炎患者有救了

2018年07月24日 20:43 中時 陳志祥

慢性反覆發作皮膚發炎、皮膚劇癢反覆搔抓、頭部兩頰與四肢出現紅疹或是個人及家族有過敏體質，只要符合其中3項，臨床上就是「異位性皮膚炎」，它最主要的特徵是「癢」。

40多歲電腦維修人員朱先生，高中時異位性皮膚炎症狀加重，皮屑、紅疹與因劇癢而搔抓造成的破皮、裂口覆蓋全身近8成面積，因反覆發炎，讓全身皮膚變的黑中帶紅。就算在酷暑夏天，只敢穿長袖去學校。30多年來，害怕旁人異樣眼光，失去很多工作機會。

還有一位從事裝修工作、現年30多歲的小林，重度異位性皮膚炎纏身多年，除了幾乎覆蓋全身的嚴重紅腫和皮屑病灶外，難以忍受的劇癢與不舒服的疼痛感，讓小林2年幾乎沒好好睡覺。症狀嚴重時，連臉部皮膚都無倖免，在公車上其他乘客都刻意和他保持距離。

有「賴神」封號的中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如表示，最困擾的是成人中、重度異位性皮膚炎患者的症狀之一是無法忍受的「癢」。病人常因癢而抓到皮膚流湯流水，出

現傷口，甚至感染，嚴重時必須住院治療。

成人異位性皮膚炎患者還有一項困擾是長期無法斷根，無預警反覆發作。病患狀況好時，皮膚症狀只是乾燥，但復發時，皮膚病灶會轉而發紅，並伴有極度癢感，而且常因氣候、環境、工作物質接觸和生活壓力，引起復發或加重病情。

賴柏如表示，為了打破成人中、重度異位性皮膚炎的治療困境，國外已有新型單株抗體生物製劑上市，透過精準抑制IL-4及 IL-13介白素信號分子，阻斷TH2免疫活化路徑，有效抑制發炎反應，可以治療成人異位性皮膚炎，治療16周約2分之1病患患部面積和嚴重程度改善超過75％。

(中時 )