「脫衣吃泡麵」被酸⋯謝承均爆氣6連問：不能脫上衣嗎？

2018年07月24日 20:39 中時 林淑娟

謝承均劇中遭報應，掉土坑受盡折磨。（取材臉書）

黃少祺、謝承均演對打戲累翻。（取材臉書）

黃少祺、謝承均演對打戲累翻。（取材臉書）

謝承均在三立《金家好媳婦》飾演高冠達，從原本單純的感情渣男，不斷被「黑化」成大反派，劇中的他接連遭報應，被打又掉土坑遭活埋，還與黃少祺在風雨交加的夜晚對打，他23日凌晨收工回家後因為累壞也餓壞，在家脫上衣、怒吃泡麵紓壓，不料他po文貼圖後竟引來粉絲酸他：「一定要脫衣吃泡麵嗎？」、「拜託不要再脫衣了」，讓好脾氣的他24日忍不住爆氣發文6連問：「不能脫衣嗎？」

謝承均po出網友在他IG的留言截圖，表示雖然他覺得po出與別人的對話是不禮貌的，不過既然是公開留言，他也馬賽克了，所以還是想要分享一下，並6連問：「我在自己家，不能脫上衣嗎？我剛洗澡完，不能脫上衣嗎？天氣熱的想罵髒話，不能脫上衣嗎？我不開冷氣想省錢做環保，不能脫上衣嗎？我也沒露點，不能脫上衣嗎？我不是小鮮肉，不能脫上衣嗎？」

他說，「如果我的人生，要被這些有的沒的言論、眼光影響，那就不是我的人生了」。他強調，花了些許時間評論這個脫衣事件，並不是他在乎、受影響，只是覺得有趣，而且可以抒發一下他最近的怨念。最後他還是有風度地說：「謝謝你的留言。我明天還要再脫！」

謝承均接受本報記者訪問時表示，其實自己並非爆氣發文，對粉絲留言也沒有生氣，只是覺得對方有點沒禮貌，「那天我從土坑出來，又跟少祺打了好幾小時，凌晨12點多才回到家，因為肚子餓所以猶豫著要不要吃宵夜，後來決定要對自己好一點，才煮泡麵吃。至於脫上衣，誰在家不是這樣？」他開玩笑說，可能他太少脫了，「所以乾脆以後每天脫好了」。

《金家好媳婦》23日播出黃少祺飾演的金彥均，與瘋狂追求芷琳（韓瑜飾）的高冠達，因為道姑做法，在雷電交加的夜晚對打後靈魂交換，超展開的劇情播出後被觀眾罵翻，網友痛罵編劇、直呼扯爆、還有人質疑如果金彥均和芷琳上床，豈不是變成「變相性侵」？揚言要棄劇。對此，謝承均表示，其實靈魂交換哏真的不瞎，韓劇、美劇也都用過，他演戲這麼多年什麼哏沒遇過，之前也演過「靈魂出竅」，他認為，只要劇本合理、對白好，劇情就合理。

不過，謝承均坦言最近身心俱疲，體力已經到了他能負荷的臨界點，「之前被狗咬、被葉華打、掉土坑、和少祺對打，一直在接受報應，現在全身因為又摔又打，到處是瘀青且痠痛，那天從土裡爬出來時還有蟲在我身上爬⋯⋯」，觀眾以為他的苦難在「靈魂交換」後應該已經結束，不過他苦笑說：「大家不要忘了，我雖然靈魂是好人金彥均，但臉還是壞人高冠達啊！所以還是要繼續被整、逃亡！」

(中時 )