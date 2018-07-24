阮劇團台語仙拚仙 講鬼故事迎鬼月

榮獲第28屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎的蘇俊穎木偶劇團蘇俊穎明晚將請到神秘嘉賓同台尬戲。（呂妍庭攝）　

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「十八銅人台語仙拚仙第2季─鬼仔古」，將由4組演出者以自己的方式講鬼故事。（呂妍庭攝）

為推廣台語，阮劇團在嘉義市「新嘉義座」以「十八銅人台語仙拚仙」為題，接連以打擂台答嘴鼓的演出方式推出新劇，即將在明25日晚上開演的「十八銅人台語仙拚仙第2季─鬼仔古」，將由4組演出者以自己的方式講鬼故事，呼應即將來臨的農曆鬼月。

台語仙拚仙是阮劇團為新嘉義座量身打造規畫的系列演出，現場布置為茶館茶樓氛圍，觀眾圍著大圓桌入座，桌上有零嘴、飲料，一邊看演出一邊磕瓜子，演出有主持人外，還有串場SHOW GIRL；除專業評審外，觀眾的尖叫聲也將是評分的標準，訴求一切的設計與設置，都將打破觀眾習慣的劇場觀賞方式，彷彿回到古早茶館看戲的氛圍。

明天演出的4組演出者，包括在各國中小桃李滿天下的五洲勝義閣第2代團主曾民光、從事配音工作11年的資深配音員郭雅瑂、曾協助張三李四樂團用布袋戲拍《拆》MV，榮獲第28屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎的蘇俊穎木偶劇團蘇俊穎，以及新生代對歌仔戲南管及台語皆有研究的演員張千昱，將分別帶來傳統、現代4段與鬼故事相關的演出。

阮劇團說，演出也是比賽，現場將由評審及觀眾共同選出優勝組頒獎。阮劇團認為，新嘉義座是一個可以嘗試實驗、創意的空間，要提供觀眾不一樣的觀看體驗。臺語仙拚仙的概念也獲得在地企業十八銅人行氣散本舖的支持，贊助演出相關經費，「十八銅人台語仙拚仙」因而產生，演出音響由嘉友電子長期獨家供。

第1季活動在4月開幕推出後，受到觀眾鼓勵與好評，第2季也將由4組風格各異的演出者，帶來7月應景主題「鬼仔古」，而第2季十八銅人台語仙拚仙，也是阮劇團上半年在台灣的最後一場演出活動，阮劇團即將在7月底啟程至英國愛丁堡藝穗節，進行長達1個月的演出，呼籲觀眾把握機會來看這次台語仙拚仙的演出。

(中時 )

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