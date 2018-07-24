阮劇團台語仙拚仙 講鬼故事迎鬼月

2018年07月24日 20:38 中時 呂妍庭

「十八銅人台語仙拚仙第2季─鬼仔古」，將由4組演出者以自己的方式講鬼故事。（呂妍庭攝）

為推廣台語，阮劇團在嘉義市「新嘉義座」以「十八銅人台語仙拚仙」為題，接連以打擂台答嘴鼓的演出方式推出新劇，即將在明25日晚上開演的「十八銅人台語仙拚仙第2季─鬼仔古」，將由4組演出者以自己的方式講鬼故事，呼應即將來臨的農曆鬼月。

台語仙拚仙是阮劇團為新嘉義座量身打造規畫的系列演出，現場布置為茶館茶樓氛圍，觀眾圍著大圓桌入座，桌上有零嘴、飲料，一邊看演出一邊磕瓜子，演出有主持人外，還有串場SHOW GIRL；除專業評審外，觀眾的尖叫聲也將是評分的標準，訴求一切的設計與設置，都將打破觀眾習慣的劇場觀賞方式，彷彿回到古早茶館看戲的氛圍。

明天演出的4組演出者，包括在各國中小桃李滿天下的五洲勝義閣第2代團主曾民光、從事配音工作11年的資深配音員郭雅瑂、曾協助張三李四樂團用布袋戲拍《拆》MV，榮獲第28屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎的蘇俊穎木偶劇團蘇俊穎，以及新生代對歌仔戲南管及台語皆有研究的演員張千昱，將分別帶來傳統、現代4段與鬼故事相關的演出。

阮劇團說，演出也是比賽，現場將由評審及觀眾共同選出優勝組頒獎。阮劇團認為，新嘉義座是一個可以嘗試實驗、創意的空間，要提供觀眾不一樣的觀看體驗。臺語仙拚仙的概念也獲得在地企業十八銅人行氣散本舖的支持，贊助演出相關經費，「十八銅人台語仙拚仙」因而產生，演出音響由嘉友電子長期獨家供。

第1季活動在4月開幕推出後，受到觀眾鼓勵與好評，第2季也將由4組風格各異的演出者，帶來7月應景主題「鬼仔古」，而第2季十八銅人台語仙拚仙，也是阮劇團上半年在台灣的最後一場演出活動，阮劇團即將在7月底啟程至英國愛丁堡藝穗節，進行長達1個月的演出，呼籲觀眾把握機會來看這次台語仙拚仙的演出。

(中時 )