曾永權：推動三項公投案 是為加強監督無能政府

2018年07月24日 22:09 旺報 呂佳蓉

中國國民黨副主席兼秘書長曾永權今24日偕同副主席郝龍斌、台北市長候選人丁守中、台北市黨部主委黃呂錦茹共同出席台北市輔選督導會報以及「反核食公投連署」造勢活動。

曾永權表示，他知道在場各位都充滿期待和著急，就是一定要贏回台北市的執政權，贏了2018才能贏回2020的中央執政權。他強調，民進黨雖然贏得了完全執政，卻是倒行逆施、使經濟發展停滯、搞得民怨四起。

曾永權指出，當年支持民進黨的大都是農民、勞工和青年。現在產銷失衡使得民進黨農民票崩盤；勞工也不再信任民進黨，離民進黨而去；無法解決低薪問題，年輕人也不願再受騙。今年國民黨要和大家團結起來，用選票教訓這個不公不義的政府。

曾永權認為，台北市是一級戰區，是重中之重。國民黨經過初選推出了最優質、最具勝選能力的丁守中，以及33席市議員和300多位的里長候選人，都展現出強烈要在台北市執政的企圖心。不管是母雞帶小雞或是小雞拱母雞，都是強大的「戰鬥雞群」。

曾永權表示，國民黨提出包括「反核食」、「反空汙」、「反深澳燃煤電廠」3項公投案，是為要加強監督這個無能的政府。並從這星期開始二階段的連署，請市長、議員、里長候選人一同參與，使連署人數達到高峰，用公投綁大選，讓年底選舉能順利達標。

郝龍斌則表示，「反核食」公投是為了照顧人民的健康和環境。現在民進黨為了討好日本，要讓核災地區的食品進口，這使得人民只能用連署公投的方式來反對核食進口。他也說，要達到公投門檻28萬份並不容易，需要在場的每一位連署人共同來完成。

(旺報 )