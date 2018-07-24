家樂福中元節4折起 一等米、箱裝零食百元有找

2018年07月24日 20:43 中時 郭家崴 、 粘耿豪

8月25日中元節是量販年度第2大檔期，家樂福明（25日）起至8月28日祭出泡麵、飲料、米、油、餅乾、罐頭等超過4萬支商品4折起，箱裝和各品牌綜合分享包皆增1成，有百元有找、買一送一等優惠。預估業績可較去年增2成，挑戰百億元。

家樂福過年檔期業績最高，占全年度2成；其次是中元占全年15％。家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，有56家量販、64家便利購超市與線上購物，全台門市超過120個是家樂福最大的特色，因多數便利購24小時營業，量販店去年中元節改為只延長營業至凌晨1時。

且順應消費習慣改變，今年線上購物首次開賣澎湃組，拜拜專區除了精選DM超殺促銷商品同步販售外，也推出拜拜祈福箱，分899元、1099元、1299元3種規格商品，25日至31日早鳥優惠滿2000立折200，不分溫層滿800元免運費。

今年上班族和公司行號必買的箱裝商品、小資族適合的百元有找商品、旅行族愛的異國美食、健康族鎖定的健康活力專區商品都有。主打夯品有曾拌麵、KiKi拌麵和阿舍乾麵等領軍的乾拌麵，數量較去年倍增為20多款；首見花東米、一等米打5折、殺到99元，而且重量呈現兩極化，2kg小包裝主攻小家庭、廟宇和公司行號拜拜，大包米CP超高搶攻主婦的心。

年輕和健康族群愛的進口日韓零食、茶飲、氣泡水、堅果類業績逐年成長，卡滋格子脆、好麗友烏龜玉米脆片、韓國小雞麵、日本模範生點心餅人氣都旺。中元節熱銷前10名如金牌啤酒、愛之味牛奶花生、黑松沙士、海尼根、桂格即食燕麥片、愛之味鮪魚、統一肉燥包麵、泰山八寶粥、蘋果西打、鱈魚香絲則穩住基本盤。

(中時 )