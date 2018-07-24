家樂福中元節4折起 一等米、箱裝零食百元有找

家樂福曾粉中元普渡版-粉有誠意（左起），4種口味，原價599元、特價499元；家樂福蘇打餅乾綜合箱，3種口味，原價138元、特價125元；卡滋格子脆超大容量分享包，原價115元至129元、特價99元；天生好米月之米2kg，花蓮富里的好米，原價199元、特價99元。（粘耿豪攝）

友善列印
中時

8月25日中元節是量販年度第2大檔期，家樂福明（25日）起至8月28日祭出泡麵、飲料、米、油、餅乾、罐頭等超過4萬支商品4折起，箱裝和各品牌綜合分享包皆增1成，有百元有找、買一送一等優惠。預估業績可較去年增2成，挑戰百億元。

家樂福過年檔期業績最高，占全年度2成；其次是中元占全年15％。家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，有56家量販、64家便利購超市與線上購物，全台門市超過120個是家樂福最大的特色，因多數便利購24小時營業，量販店去年中元節改為只延長營業至凌晨1時。

且順應消費習慣改變，今年線上購物首次開賣澎湃組，拜拜專區除了精選DM超殺促銷商品同步販售外，也推出拜拜祈福箱，分899元、1099元、1299元3種規格商品，25日至31日早鳥優惠滿2000立折200，不分溫層滿800元免運費。

今年上班族和公司行號必買的箱裝商品、小資族適合的百元有找商品、旅行族愛的異國美食、健康族鎖定的健康活力專區商品都有。主打夯品有曾拌麵、KiKi拌麵和阿舍乾麵等領軍的乾拌麵，數量較去年倍增為20多款；首見花東米、一等米打5折、殺到99元，而且重量呈現兩極化，2kg小包裝主攻小家庭、廟宇和公司行號拜拜，大包米CP超高搶攻主婦的心。

年輕和健康族群愛的進口日韓零食、茶飲、氣泡水、堅果類業績逐年成長，卡滋格子脆、好麗友烏龜玉米脆片、韓國小雞麵、日本模範生點心餅人氣都旺。中元節熱銷前10名如金牌啤酒、愛之味牛奶花生、黑松沙士、海尼根、桂格即食燕麥片、愛之味鮪魚、統一肉燥包麵、泰山八寶粥、蘋果西打、鱈魚香絲則穩住基本盤。

(中時 )

蔣月惠效應 羅騰園共收百萬善款 香港書展結束 104萬人次入場破紀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。