香港書展結束 104萬人次入場破紀錄

2018年07月24日 20:54 旺報 呂佳蓉

由香港貿易發展局主辦，為期七天的第29屆香港書展，以及同期舉行的第二屆香港運動消閒博覽於24日圓滿結束，書展七天展期吸引破紀錄104萬人次入場，書迷選購各類心儀書籍之外，亦參與不同的文化活動。現場講座、文藝廊展覽等也受到熱烈的反應，讓前來書展的讀者盡情享受閱讀樂趣。

香港貿發局副總裁周啟良表示︰「今屆書展繼續得到廣大市民的支援，七日展期吸引過百萬人次入場，書迷除了選購心儀書籍之外，亦踴躍參與現場文化活動。展場內的國際文化村、文藝廊及舞臺表演亦吸引大批市民參觀及欣賞，共用這場文化盛宴。」

他提到，今年以「愛情文學」作為年度主題以及推介的十位作家，均是經過書展文化活動顧問團詳細討論而作的集體決定；顧問團同時選出十位具代表性的作家，希望透過介紹與主題相關不同年代的作者及作品，引起大眾對這個題材的興趣，從而提升書展推廣閱讀文化的效果，同時希望藉著新晉作家的加入，帶出傳承的精神。

香港出版總會會長李家駒則指出，香港書展是城中盛事，是文化的大平臺，愈趨多元化。很高興見到今年文藝廊的年度主題展覽，包含了不同年代的作家和作品，除介紹大家較熟悉的愛情文學經典作家外，又推介一些優秀的新生代作家。這些年輕作家有寫暢銷愛情小說成名的，也有在網路創作而廣受歡迎的。這讓不同年齡層、不同閱讀口味的讀者投入，也鼓勵新晉作家，有助推廣閱讀、推動創作。

為期七天的書展展期，場內共舉行了約310場老少咸宜的文化活動，包括多場「年度主題︰愛情文學 」講座、名作家講座、國際文化村表演、名作家朗誦會以及文藝廊小舞臺的民族表演等。書展內的文化活動，連同由六月底開始於全港各區舉行的「文化七月」，至今共舉辦超過640場文化活動，累計參與超過30萬人次。

此外，雖然今年書展已結束，但讀者仍然可以流覽書展網站與貿發局的網上視頻平臺，重溫約百場精彩的講座。而為了推動全城閱讀風氣，香港書展將繼續走出會展，其中已經舉辦至第七年的「文化七月．悅讀夏季」中各類型文化活動將會持續到本月底。活動包括有藝術放映會、戲劇劇場研究室、展覽和講座等，詳情可以參閱文化七月的網站。

(旺報 )