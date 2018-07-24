餐前、餐後吃水果哪個好？有這些症狀的人務必餐後吃！

2018年07月24日 21:11 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

水果是重要的營養來源，到底該餐前還是餐後吃呢？

《餐前吃水果 助減重》

餐前吃水果可以增加飽足感，讓正餐攝取量下降，「攝取高膳食纖維的水果才有用，如蘋果、芭樂、火龍果，高水分的水果效果則不大，」敦仁診所院長蕭敦仁說。但不能為了減少正餐攝取量就吃進超量的水果，台北馬偕紀念醫院營養師趙強指出，現在水果經過改良，糖分偏高，如果餐前吃過多水果，正餐的量又沒減少，更會發胖。

如果食慾不振，或覺得有些胃脹，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎指出，餐前吃如鳳梨、木瓜、奇異果等含消化酵素的水果有提振食慾的效果。

《餐後吃水果 幫助消化、代替甜品》

餐後吃水果，維生素C可以增加食物的鐵質吸收；食物的油脂也能幫助身體攝取水果裡的脂溶性維生素A、D、E，鳳梨、木瓜、奇異果等富含消化酵素的水果，飯後食用也可以幫助消化，但蕭敦仁提醒，如果選擇餐後吃水果，份量就要減少，「水果也有體積，吃太多造成腸胃不適；另外，一份水果約60卡，吃太多反而會發胖，吃1份是較適當的量。」1份水果，例如1顆拳頭大的芭樂、蘋果、2顆百香果或半根香蕉。因此，不論是餐前或餐後吃，水果的份量都要控制。

但水果的消化酵素並非萬能，不能因為餐後有水果，正餐就吃超量，趙強認為，酵素是蛋白質，碰到胃酸很快就失去活性，幫助消化的效果有限，因此還是要控制正餐的攝取量。

不過，對於餐後愛吃甜食的人來說，用水果來替代，可攝取到礦物質、維生素，比糕點來得健康。

《腸胃不適、有血糖問題應餐後吃水果》

雖然餐前吃水果好處多，但如果有腸胃炎、胃食道逆流、胃潰瘍等問題，就盡量不要餐前吃水果，尤其是太酸或太甜的種類，「太酸的水果如檸檬、柑橘類會刺激胃酸分泌；太甜的如荔枝、芒果會導致胃食道逆流，」蕭敦仁說。

另外，空腹吃水果會讓腸胃吸收更多糖分而讓血糖升高，因此，有血糖問題或糖尿病患者最好餐後再吃水果，但趙強提醒，餐後隔多久吃水果因人而異，「有些糖尿病藥物是短效型約2至4小時，甚至超短效型為60至90分鐘，餐前注射後開始作用，但如果用餐後隔了數小時才吃水果，藥效開始下降，下一餐量測血糖時就有可能升高。」

圖／康健雜誌

《中醫觀點：胃部狀況才是關鍵》

許多人認為，水果大多為涼性，不要餐前吃以免腸胃不適，但中國醫藥大學北港附設醫院中醫部醫師楊淑媚指出，在中醫的角度其實沒有餐前、餐後的問題，而是胃部燥熱或寒涼。

胃部寒涼，包括容易腹瀉、消化差、不喜喝水且糞便稀軟，有這些症狀的人最好避免涼性水果如水梨、奇異果、西瓜、香瓜、草莓、火龍果等等，且最好在餐後再吃；容易飢餓、食量大、胃酸過多、嘴巴乾澀且糞便乾硬為胃部燥熱，龍眼、荔枝、榴槤、櫻桃、釋迦要少吃。

但性較平和的水果如蘋果、芭樂、葡萄、百香果、酪梨，不論燥熱涼寒都能吃。

特別的是，如果不是因為火氣大而不易入睡，而是因為緊張、焦躁等自律神經失調的因素，可以在睡前兩小時吃一些溫性的水果，如荔枝、櫻桃等，可以幫助入眠，「但不能吃太多。以60卡為標準，大約是9顆荔枝或櫻桃。」

●性平水果：蘋果、芭樂、葡萄、百香果、酪梨

●性寒、涼水果：水梨、奇異果、西瓜、香瓜、草莓、火龍果

●性溫、熱水果：龍眼、荔枝、榴槤、櫻桃、釋迦

《有吃、吃夠才是重點》

到底該什麼時候吃呢？趙強建議可以隨餐吃，例如烤肉時，可以同時吃肉和鳳梨，消化酵素可以幫助肉類消化，「其實餐前、餐後吃因人而異，沒有絕對的規則，重點是要吃足量」；敦仁診所院長蕭敦仁也認為，衛服部建議每天應該攝取水果女性為3份、男性為4份，但由於外食關係能夠達到的比例不到一半，所以如果身體沒有腸胃道或血糖問題，任何時間吃都沒關係，重點是要適量攝取。

趙函穎也指出沒有標準答案，但建議可以在餐與餐中間吃，例如早上10、11點和下午3、4點，「11點肚子有點餓，吃零食可能會吃不下中餐；3、4點是點心時間，吃水果有飽足感，比高油、高糖的糕點健康。」

水果雖好，但也不能吃太多。由於果糖靠肝臟代謝，所以三酸甘油脂過高及肝臟功能不好的人不能吃太甜的水果，否則會因為果糖無法代謝轉變成脂肪肝。腎臟有問題的人不能吃高鉀、高磷的水果如香蕉、番茄，另外服用心臟病藥物的人也要避免吃葡萄柚，「所以如果有慢性病的問題，要與營養師討論水果攝取量，以免傷身，」趙函穎說。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)