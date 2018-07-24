明明少、還說多 賴揆遭抓包美化就業人數

2018年07月24日 21:39 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取勞動部就「加速投資台灣解決缺工執行成果與檢討」提出報告，賴揆表示，今年1至6月就業人數平均為1140萬7000人，較去年就業人數平均1135萬2000人，增加5.5萬人，顯示在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

不過，外界質疑政院刻意美化帳面數字，拿今年上半年的平均數跟去年全年平均數相比，而不是與去年同期相較。因為主計處去年統計上半年勞動力人數平均為1176萬3000人；若與今年同期平均數1140萬7000人相較，實際上不增反減，而且減少了36萬3000人，完全無法顯現出在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

勞動部去年11月10日行政院記者會指出，產業人力短缺現象的主要原因，包括「勞動力供給不足」、「工作條件不具吸引力」，以及「學用落差技能不合」，因此會同教育部、經濟部針對三大缺工原因，分別推動「媒合就業，開發勞動力」、「改善低薪，創造友善職場」、「產學雙贏，縮短學用落差」3項策略，各項具體措施經過8個月來的執行，已獲得若干成效。

賴揆強調，我國勞動巿場持續改善，去年勞動力參與率平均為58.83%，今年6月勞動力參與率升至58.92%，創下近26年同月最高；今年1至6月失業率平均為3.66%，降至18年來低點；今年1至6月就業人數平均為1140萬7000人，較去年就業人數平均1135萬2000人，增加5.5萬人，顯示在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

賴揆對於勞動部、教育部與經濟部的工作成果表示肯定，並強調解決問題還是要「對症下藥」，由於經濟成長衍生企業投資需求，創造許多工作機會，而勞動力成長速度相對緩和，故而產生缺工現象。政府應從制度面著手，進一步開發青年、婦女與中高齡3大群體，釋放更多潛在人力進入職場。

(中時 )