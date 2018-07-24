明明少、還說多 賴揆遭抓包美化就業人數

主計處去年上半年勞動力統計數字。（主計處網站擷圖）

友善列印
中時

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取勞動部就「加速投資台灣解決缺工執行成果與檢討」提出報告，賴揆表示，今年1至6月就業人數平均為1140萬7000人，較去年就業人數平均1135萬2000人，增加5.5萬人，顯示在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

不過，外界質疑政院刻意美化帳面數字，拿今年上半年的平均數跟去年全年平均數相比，而不是與去年同期相較。因為主計處去年統計上半年勞動力人數平均為1176萬3000人；若與今年同期平均數1140萬7000人相較，實際上不增反減，而且減少了36萬3000人，完全無法顯現出在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

勞動部去年11月10日行政院記者會指出，產業人力短缺現象的主要原因，包括「勞動力供給不足」、「工作條件不具吸引力」，以及「學用落差技能不合」，因此會同教育部、經濟部針對三大缺工原因，分別推動「媒合就業，開發勞動力」、「改善低薪，創造友善職場」、「產學雙贏，縮短學用落差」3項策略，各項具體措施經過8個月來的執行，已獲得若干成效。

賴揆強調，我國勞動巿場持續改善，去年勞動力參與率平均為58.83%，今年6月勞動力參與率升至58.92%，創下近26年同月最高；今年1至6月失業率平均為3.66%，降至18年來低點；今年1至6月就業人數平均為1140萬7000人，較去年就業人數平均1135萬2000人，增加5.5萬人，顯示在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

賴揆對於勞動部、教育部與經濟部的工作成果表示肯定，並強調解決問題還是要「對症下藥」，由於經濟成長衍生企業投資需求，創造許多工作機會，而勞動力成長速度相對緩和，故而產生缺工現象。政府應從制度面著手，進一步開發青年、婦女與中高齡3大群體，釋放更多潛在人力進入職場。

(中時 )

陸施壓取消東亞青運會 蔡英文：… 東亞青運小英發文「台灣沒有錯」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。