斗六摩爾花園餐廳的「文明進程」 歡迎帶狗同行

如果晚上造訪斗六市摩爾花園餐廳，可能有緣遇到2「隻」老闆，阿勇（黑色）、牛奶（乳牛色）。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
摩爾花園與狗。（周麗蘭攝）
在餐廳內誕生的阿勇是個溫和保鑣，懂得入內的分寸，白天會在餐廳外巡邏、走走。（周麗蘭攝

高級餐廳不太開放寵物入內，斗六市摩爾花園餐廳的經營理念是文明進程，平等也平常心看待客人和寵物，只要管理好就行，歡迎帶狗同行。

經營摩爾花園餐廳的是一家三口都留德的李松根、儲曉薇、李佩佩，李松根把摩爾花園當作飲食文化的實驗場，他認為「所有的限制都在選擇，幫客人選擇客人，幫服務的員工找好的客人，讓年輕人能夠愛自己的同胞，選擇對等的客人。」允許寵物入店，也是文明進程的體現。

摩爾花園現也養了6隻流浪狗，開店迄今已養過四代，開店之初就來了一隻虎斑母狗，不久5隻小狗誕生，黑色的阿勇與乳牛長相的牛奶沒有被認養走，已11歲的牠們比多數員工還資深。

曾有人問李佩佩為什麼要讓狗進來，她回答「因為牠們是老闆」、「看得到的地基主」。阿勇、牛奶熟悉餐廳作息，白天在店外巡邏、玩耍、睡覺，晚上客人散去牠們才來。

李佩妹說，阿勇個性像總管，牛奶像脾氣好的老奶奶，因大多數客人態度友善，兩狗對人的印象也不錯，防衛心不強，人喚就去，也會給摸。

除了阿勇和牛奶，土豆、Oreo是最近認養的，「歐一根」不久前被一家集會所驅逐，跟隨店內員工而來，黑寶則是自己跑來，4隻仍住在後院適應環境。

害羞的「歐一根」一開始只敢在門外徘徊，地域性強的阿勇並不拒絕牠，牠漸漸踏入城堡，但員工想收留但又抓不到，只好關門集體包圍，牠一度嚇到「剉賽」，如今漸漸熟悉這群善心人。

摩爾花園是友善寵物餐廳，有些客人會帶來，曾有不喜歡狗的客人上網批評老闆身上有狗味，李松根尊重客人的不悅，但他在摩爾臉書的公告寫道：「商家的所有規定，都是在創造主客的對等....要的是一種文明的相互依賴關係，對等尊敬的，互相喜歡彼此。」

(中時 )

研究發現：唱歌能提升免疫力、抗… 愛買中元節買一送一起 回饋金250…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。