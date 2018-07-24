斗六摩爾花園餐廳的「文明進程」 歡迎帶狗同行

2018年07月24日 22:00 中時 周麗蘭

摩爾花園與狗。（周麗蘭攝）

在餐廳內誕生的阿勇是個溫和保鑣，懂得入內的分寸，白天會在餐廳外巡邏、走走。（周麗蘭攝

高級餐廳不太開放寵物入內，斗六市摩爾花園餐廳的經營理念是文明進程，平等也平常心看待客人和寵物，只要管理好就行，歡迎帶狗同行。

經營摩爾花園餐廳的是一家三口都留德的李松根、儲曉薇、李佩佩，李松根把摩爾花園當作飲食文化的實驗場，他認為「所有的限制都在選擇，幫客人選擇客人，幫服務的員工找好的客人，讓年輕人能夠愛自己的同胞，選擇對等的客人。」允許寵物入店，也是文明進程的體現。

摩爾花園現也養了6隻流浪狗，開店迄今已養過四代，開店之初就來了一隻虎斑母狗，不久5隻小狗誕生，黑色的阿勇與乳牛長相的牛奶沒有被認養走，已11歲的牠們比多數員工還資深。

曾有人問李佩佩為什麼要讓狗進來，她回答「因為牠們是老闆」、「看得到的地基主」。阿勇、牛奶熟悉餐廳作息，白天在店外巡邏、玩耍、睡覺，晚上客人散去牠們才來。

李佩妹說，阿勇個性像總管，牛奶像脾氣好的老奶奶，因大多數客人態度友善，兩狗對人的印象也不錯，防衛心不強，人喚就去，也會給摸。

除了阿勇和牛奶，土豆、Oreo是最近認養的，「歐一根」不久前被一家集會所驅逐，跟隨店內員工而來，黑寶則是自己跑來，4隻仍住在後院適應環境。

害羞的「歐一根」一開始只敢在門外徘徊，地域性強的阿勇並不拒絕牠，牠漸漸踏入城堡，但員工想收留但又抓不到，只好關門集體包圍，牠一度嚇到「剉賽」，如今漸漸熟悉這群善心人。

摩爾花園是友善寵物餐廳，有些客人會帶來，曾有不喜歡狗的客人上網批評老闆身上有狗味，李松根尊重客人的不悅，但他在摩爾臉書的公告寫道：「商家的所有規定，都是在創造主客的對等....要的是一種文明的相互依賴關係，對等尊敬的，互相喜歡彼此。」

(中時 )