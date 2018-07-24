愛買中元節買一送一起 回饋金2500萬元

2018年07月24日 22:00 中時 郭家崴

愛買獨家可樂果拜拜箱72g x 6包，原價119元、特價109元。（愛買提供）

愛買獨家-乖乖幸福甜蜜包-牛奶糖乖乖、泡芙，每包222g，中元獨家價89元。（愛買提供）

愛買獨家美味金福氣-可口奶滋、Oreo捲心酥，每袋328.5g，中元獨家價89元。（愛買提供）

愛買新品農心超進化辛拉麵濃郁牛骨碗麵101g，原價79元、特價72元。（愛買提供）

愛買老媽拌麵-老成都擔擔麵A-lin版129g x 4包，原價199元、特價179元。（愛買提供）

愛買季節限定-台灣啤酒果微醺夏蜜330ml，特價31元、任選3罐90元。（愛買提供）

愛買中元節檔期明（25日）起至8月28日展開，50款人氣餅乾大包裝49元起，150款泡麵買一送一起、乾拌麵新品增6成，還引進整碗可微波的超進化辛拉麵，商品亮點多。期間泡麵／麵條DM商品單筆滿288元送30元現金折價券、包裝米單筆滿249元送25元包裝米商品折價券、指定油品單筆滿249元送25元油品折價券。

且聯手18家銀行、3家行動支付現金回饋2500萬元，金額是歷年最高；27、28日與8月3日、4日HAPPY GO會員獨享單筆滿2000享9折，最高送700元；繼FriDay錢包、Apple Pay後，新增的行動支付LINE Pay有獨家優惠，最高回饋Line Points 228點。

愛買公關經理王佳慧指出，中元節是量販年度強檔，拜拜商品優惠也最深，新品、成箱商品數量較平日多4成，鼓勵消費者使用手機結帳、利用全館折扣期間、同時搭配各品類折扣，可享歷年來最深回饋。

根據統計，大袋裝、成箱餅乾過往在中元節期間業績暴增6成，今年超過50款大包裝&澎湃組合包的餅乾點心，半數以上是量販獨家及新品，像是可樂果拜拜箱、旺旺仙貝香米餅、卡滋卡哩卡哩、台酒清酒粕玄米果、元本山對切海苔及結合可口奶滋、Oreo捲心酥的美味金福氣組合包等。

之前森永牛奶糖跨界合作的孔雀捲心酥、孔雀泡芙，單月可賣6000包，中元節加入生力軍「乖乖牛奶糖風味」，結合泡芙、捲心酥推出量販獨家「幸福甜蜜包」，全台限量7200組；大人、小孩都愛吃的卡滋卡哩卡哩也有梅子口味新品；卡迪那95度C薯條有松露/黑胡椒口味新品；韓國超夯的好麗友烏龜玉米脆片也推出烤蝦/肉桂新口味。

此外，中元節檔期間飲料、啤酒6罐組買氣可成長5倍，24罐成箱包裝可成長至20倍，這次推出超過150款飲品特惠價，並精選20多款熱銷飲料販售整箱包裝最低77折起。月銷5000罐的台灣啤酒果微醺系列，繼春季限定春茶風味受好評後，夏季限定版的果微醺夏蜜風味，啤酒結合哈密瓜果汁在中台灣反應超好，帶動整體水果啤酒銷量成長5成，中元檔期推出全系列任選3罐90元。

每年逐年成長2倍的進口泡麵銷量，以韓國泡麵成長最顯著、銷量占比也最大，今年中元也引進近30款韓流暢銷品項，包含月銷10萬碗的辛拉麵進化版「農心超進化辛拉麵濃郁牛骨」，碗身為可微波材質，加熱水再微波麵條更Q彈；韓國不倒翁拉麵則以「超濃厚起司拉麵」應戰，特價328元買一送一；韓國小雞麵也推出新口味「韓式小雞麵酸奶地瓜味」。

愛買全年販售超過150款泡麵，今年中元引進20多款泡麵、乾拌麵新品，看準乾拌麵單周2萬包以上的驚人銷量，新品高達6成是乾拌麵，包括連鎖麻辣鍋品牌推出乾拌麵產品「巴蜀香乾拌麵」，月銷破萬包的阿舍乾麵也推出14包入「阿舍乾麵中元普渡箱」，PK台酒泡麵的中藥酒「馬祖老酒麵線中元彩箱」等。

(中時 )