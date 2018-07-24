選秀節目《聲林之王》開放報名 尋找未來樂壇新星

2018年07月24日 21:52 旺報 廖慧娟

大型歌唱選秀節目《聲林之王》8月6日將在松菸誠品表演廳舉辦大型海選，即日起開放報名，由金曲製作人陳子鴻率金曲歌后艾怡良和全能音樂人宋念宇擔綱海選評審，希望能評選出具潛質有爆發力的全新歌手，為台灣樂壇增添新的聲音與能量。

該節目籌備期長達半年，號稱是台灣史上全新型態、規模最大的音樂選秀節目，由年輕、有創意的製作團隊打造全新賽制，邀請同為選秀節目《星光大道》出身的金曲歌王蕭敬騰、「迷幻王子」林宥嘉擔任節目導師；蕭敬騰經紀人林有慧（Summer）更動用人脈，為節目邀請許多讓人驚喜不已的隱藏版大咖來賓。

陳子鴻老師說：「這兩年我一直積極在尋找值得培養的新人，希望透過這個節目，可以找到真正有實力與個人風格的未來之星。」宋念宇也表示：「在台灣很少有機會有這樣的舞台，期待透過海選發現新的聲音與音樂，他不一定要很會飆高音，但可能情感豐沛，希望在不設限中可以發現意想不到的驚喜。」金曲歌后艾怡良說：「我也是選秀出身，當時我所會的都在比賽中展現出來，現在所擁有的卻是在當時過程中學來的。希望這次能夠聽到最了解、最動人能敘述故事的好聲音。」

只要在年齡30歲以下、不限性別、職業及國籍，歡迎所有愛唱歌的人參賽。詳請請洽節目官方粉絲團。

(旺報 )