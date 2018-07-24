以色列飛天車「城市鷹」將於2021年投產

以色列研發的城市鷹飛天車，企圖成為未來的家用交通工具。(圖/UA)

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中時電子報

以色列城市航空公司（Israel's Urban Aeronautics,UA）宣布，將要全面開發「城市鷹」(CityHawk)垂直起降飛行汽車，預計在2021年或22年進行首次載人飛行。

新阿特拉斯(new atlas)報導，城市鷹的外觀很像汽車，只是車前方的「引擎」與後方的「行李箱」都是巨大的舉升風扇，是升力的來源，至於引擎則安裝在車底，採用 1000馬力的渦輪引擎提供飛行的動力，另外還連接一組發電機可以為電池充電，成為混合動力設計，城市鷹的極速可達到時速273公里。UA公司說，城市鷹的實驗機是無人機「空中騾」(AirMule)，目前經完成超過250次的試飛，都相當順利。

據UA公司的說法，城市鷹比其他種類的飛天車有幾個顯著優勢，首先是完全封閉的螺旋槳設計，不但使它比同型產品更安全，而且飛行也較為安靜。UA聲稱，城市鷹的運作噪音與現有的汽車沒有太大的差別，比直升機要安靜許多。

城市鷹與現有的房車差不多大。(圖/UA)

UA還打算一旦取得飛行認證後，就要將城市鷹轉換為綠色能源系統，他們認為充電電池的能量密度不夠高，續航力有限，因此計劃採用氫燃料電池。

另外要考慮的是抛錨的安全問題，UA會添加瞬發式降落傘，不過目前降落傘還無法到瞬發的地步，這將是未來任何沒有機翼的飛機(或車子)所必須設想的問題。

(中時電子報)

文章來源：CityHawk eVTOL flying car entering "full-scale development"

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