2018麒麟雙創大賽 吸引臺灣上百名創業者參與

2018年07月24日 22:58 中時電子報 綜合報導

（圖／旺旺中時文化傳媒提供）

日前，「2018麒麟青年雙創大賽」於臺灣區7月16、18、19日接連在交大新北創力坊、福華文教會館、君品飯店競逐展開，本次活動共有來自兩岸十餘所百位青年創業家參與。

本屆創業參賽項目多元，涵蓋了生技、醫療、旅遊、數位媒體、農業、教育、科技等，所有提案內容均結合AI、大數據等科技創新產業，也看到台灣的創意創業能量的未來發展性。

本屆共有21個團隊脫穎而出，現場評選針對科技創新和商業模式、創業財務結構進行檢核評比，總決賽評選出的優秀作品將在九月進行總決賽，雀屏中選者將有機會獲得創投投資基金及相關政策之支持。2018麒麟青年雙創大賽除了提供青年實現夢想的機會外，更讓青年的夢想有機會跨足兩岸，邁向國際化。

臺灣區專業評審團由兩岸創新創業專家和知名企業代表、知名導師組成，評審團成員包括上海創豐嗨盈企業管理有限公司合夥人張彬、台大EMBA天使俱樂部國際金融CFA應德輝、德信證券投資顧問股份有限公司總經理吳坤哲、德信證券投資顧問股份有限公司副總經理張佑暉、新益豐資本管理股份有限公司執行副總李光斌、台灣新光國際創業投資股份有限公司副總經理林冠仲、興證創新資本管理有限公司投資總監許德宏、鴻海創星物聯科技股份有限公司 CEO林俊彥、彥星喬商集團副總經理胡佩蘭、旺旺中時文化傳媒執行副總經理李雯菁、旺旺中時文化傳媒總監張厚煒。

兩岸專業評審團對青年創業家之箴言：

上海創豐嗨盈企業管理有限公司合夥人張彬。（圖／旺旺中時文化傳媒提供）

上海創豐嗨盈企業管理有限公司合夥人 張彬：

台灣區的團隊很讓人很興奮，原因有二，一產業項目多元化，二是創業年齡結構多元化，評審的同時看到台灣的雙創環境是活躍的。不過，資金及商業市場發展上同樣的也需要更大的格局及更開放的心態，對未來台灣的雙創市場是看好的，希望台灣創業者多多加油！

興證創新資本管理有限公司投資總監許德宏。（圖／旺旺中時文化傳媒提供）

興證創新資本管理有限公司投資總監 許德宏：

雙創大賽評委也代表雛鷹雄鷹基金投資方，期間看到了台灣企業生命力及非常好的技術跟產品的品質，剛好大陸有個很廣大的市場，以我們投資方的立場而言，企業成長除了資金、技術外，最重要還是要有廣大市場的發展。這回很開心在這遇到優秀的CEO及企業家，在此以綿薄之力給予創業者在資本上協助並給最中肯的建議希望台灣的團隊可以做大，把良好的品質推廣到大陸市場，甚至到國際上。

德信證券投資顧問股份有限公司總經理吳坤哲。（圖／旺旺中時文化傳媒提供）

德信證券投資顧問股份有限公司總經理 吳坤哲：

密集評選20多間公司，發掘到其中有很多好的單位，讓身為投資方我們看了非常開心在這也發現到台灣的創意和執行力每年都在成長而且青年活動力是越來越好越發優質。其實在國際競爭部份上，台灣的團隊力道上是需要有個國際平台的來刺激內涵、增強國際觀才能更貼近市場、提升能力及品質競爭力。台灣團隊可以藉由這樣的競賽活動和對岸團隊一起互相觀摩學習成長，對這樣的活動以投資方的立場是樂觀其成的，也鼓勵台灣團隊可以多參加這樣賽事，這樣對提升企業的競爭力是非常好的。

台大EMBA天使俱樂部國際金融CFA應德輝。（圖／旺旺中時文化傳媒提供）

台大EMBA天使俱樂部國際金融CFA 應德輝：

這次活動讓青年創業朋友們有挹注資金的機會是非常好的，但是台灣團隊共同的問題是「太保守」，因為中國市場一旦開放的話實際上是非常大的市場，而大家要求的資金這幾天看起來都很小，營運團隊如果認為營運模式是很了不起的，就要勇敢的開口，因為我們看到整個中國市場是要比台灣大百倍千倍，但是要大錢的前提下是產品要夠好。這回的活動看到的團隊都相當保守應該要放大膽開口，立足台灣放眼大陸，希望青年創業朋友好好把握這次機會。

新益豐資本管理股份有限公司執行副總李光斌。（圖／旺旺中時文化傳媒提供）

新益豐資本管理股份有限公司執行副總 李光斌：

很高興看見台灣青年創業創新的能量不亞於歐美的先進國家，也發現這些青年創業家若能對接到一個廣大的市場，前途無量。當然大陸市場對青年創業家而言是值得去好好利用的市場，台灣青年創業家透過麒麟創業平台對接到大陸市場，也可以讓青年朋友們了解企業邁向國際化應有的視野及高度。

旺旺中時文化傳媒執行副總經理李雯菁。（圖／旺旺中時文化傳媒提供）

旺旺中時文化傳媒執行副總經理 李雯菁：

這兩天評審狀況看到很多項目，比如：教育、旅遊、生醫等都與科技做結合，希望台灣未來能把產業創新結合的方式推展到兩岸、甚至國際，而這也是這次活動主要目的。同樣的，我們也非常樂見台灣團隊這些創意種子將原創生命力發展出去，期待台灣團隊未來能在國際市場上發光發熱。

(中時電子報)