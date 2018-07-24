新北表演中心落空 蘇貞昌、市府隔空交火

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，蘇貞昌宣示要以「環形城市」的概念，串起新北市29區，打造「新新北」。（葉書宏翻攝）

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，蘇貞昌宣示要以「環形城市」的概念，串起新北市29區，打造「新新北」。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，蘇貞昌宣示要以「環形城市」的概念，串起新北市29區，打造「新新北」。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，蘇貞昌宣示要以「環形城市」的概念，串起新北市29區，打造「新新北」。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，蘇貞昌宣示要以「環形城市」的概念，串起新北市29區，打造「新新北」，並且以四大支柱「都市再生」、「產業創生」、「智慧交通」以及「扶老攜幼」，撐起新新北，連結周邊的台北市、桃園市、宜蘭線和基隆市共同生活圈，打造成一千萬人的舞台！

蘇貞昌說，新北市擁有人口密度高的「內環」，資源豐富、產業多元有山有水的「外環」，是一個環形城市。所以，要以環形城市的概念，打造新新北，並且以四大政策作為支柱，讓新新北成為共同生活圈一千萬人的舞台。

蘇貞昌提到，日本前職棒投手黑田博樹受到廣島鯉魚隊栽培，後來獲得美國大聯盟的青睞，但仍念念不忘要回到母隊，貢獻一生歷練，最後也率領廣島隊奪冠。這個故事讓他感動，因為新北市也是他最感謝、最感恩的地方，在他曾經挫敗時接納他，這次就是希望能再為新北市民貢獻，期盼為新北市贏回光榮。

蘇貞昌批評，板橋的大台北新劇院13年來還是一步都沒動，一點都沒做，新莊國家電影中心12年來都是圍籬，今年雖動工了，但40億的建設縮水成4億。對此，新北市文化局發新聞稿回擊，該案不僅老縣長感慨，新北市府也相當無奈，因為造成全案停滯不前的，正是執政中央的黨派之見。

文化局表示，蘇前縣長曾任行政院院長、台北縣縣長等職務，最清楚中央與地方的權責劃分，也應最了解問題出在哪裡。「新北表演中心」一案土地所有權為文化部，全案的主動權在文化部，自蘇前縣長任內定案後，歷任首長皆積極推動爭取相關資源，最終在洪孟啟部長任內經行政院核定，2016年4月由文化部委託新北市政府代辦，並經新北市府用印完成。

然而，該年5月政黨輪替後，中央以各種理由延緩本案的進行，送回文化部的代辦契約也遲遲未獲回應，最終得到的竟是全盤翻案。

文化局長林寬裕強調，蘇前縣長說過「只要是新北市民的事，影響新北市民的事，都是我的事」，更一直強調「態度決定速度，魄力決定效率」，如果蘇前縣長真心為新北市這塊土地與新北市民著想，那就請老縣長以自居的速度與效率幫助新北市解決這些困難，也請蘇前院長與黨內同志溝通，不要再拿市民的權益當政治籌碼，無需等到選舉結束，現在就可以解決，切勿讓口中的「新新北」成為辛苦的「辛新北」。

(中時 )

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