新北市》侯友宜：三環三線 每一條都在做

2018年07月24日 22:39 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜（右）24日下午應邀出席地板滾球國際賽的暖身賽；侯友宜表示，「三環三線陸續在實現，每一條都在做。」（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，蘇批評「三環三線還在劃線、還是虛線」等言論，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）下午表示，「三環三線陸續在實現」，每一條都在做，環狀線一階軌道都做好了，淡海輕軌也在試車，三鶯線骨架也架起來了，「我們一步一腳印在做，希望把三環三線做得更好。」

至於蘇貞昌批評八里的自行車道做得太慢，甚至說「不要再等了、直接換人」。侯友宜表示，北海岸的觀光路線，新北市不斷在做，老縣長提出觀光休閒的策略，要記得一件事，那就是「如果深澳燃煤電廠蓋下去以後，不要說九份、瑞芳，沿海的觀光幾乎沒辦法發展，請記得國民的健康最重要！」侯提醒蘇，要發展觀光休閒之前，必須先反對深澳燃煤電廠才對。

侯友宜下午應邀出席地板滾球國際賽的暖身賽，他和新北市議員洪佳君、市政顧問黃志雄組成來賓隊，和選手隊PK，連兩場分別以0比4和0比1敗給選手們。

「贏我開心嗎？」侯笑得開懷，和選手們握握手、替他們加油打氣， 選手即將出戰台灣第一場地板滾球國際積分賽，未來也瞄準東京奧運，希望為國家爭取更高榮譽。

媒體好奇，侯友宜有沒有事先練習。他笑說，沒有啦，這些選手超強的，他再怎麼練都會輸，而且這些選手都已經練了十年，太厲害了，他們的控制力以及技巧都很強。

另外，記者問到最新民調，侯領先蘇19%。侯認為「一時風、一時船」，民調參考就好，「若是不認真做好，現在高低也沒意義。」希望選民給我們夠多的力量，把票投進去，才是真正的實力。

媒體還問新北如果輸，黨會泡沫化。侯友宜進一步說明，他做事不分藍綠，全力以赴，為的是新北市的市民，希望大家團結在一起，友誼的心結合在一起，好好打這一場勝利的選仗。至於六都若只「保一」，黨主席位置可能不保。侯表示，黨主席很賣力在輔選，他把自己的角色扮演好，大家都把自己的工作做好，才是眼前最重要的事。

(中時 )