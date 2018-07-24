美醫學研究：牙膏內二氧化鈦可能導致糖尿病

2018年07月24日 22:25 中時電子報 盧伯華

美國德克薩斯大學的研究人員發現，在牙膏、食品、化妝品、衛生用品與藥劑中的常見添加物二氧化鈦，可能會導致使用者罹患第二型糖尿病機率升高。這份研究報告已經發佈在《毒物化學研究》（Chemical Research in Toxicology）期刊上。

據英國《每日郵報》報導，二氧化鈦在目前多種日常用品中被廣泛使用，在需要呈現白色的產品中尤為常見。上世紀中葉時，工業界開始用它來取代鉛基的塗料與染料，以避免使用有害人體健康的含鉛物質。到1960年代，它的物理與化學性質經過廣泛研究，認為二氧化鈦對人體無害，因而更加大量地使用於接觸人體的日常用品上，此後每年大約消耗4百萬噸在包括牙膏、防曬乳液、洗潔劑、化妝品、紙張、油漆等各類產品中。

不過，報導說，但德州大學最近的研究發現，有些人的胰臟中發現二氧化鈦結晶，而自大量使用二氧化鈦的1970年代起，第二型糖尿病患者數量增加了4倍，因此研究人員認為兩者之間可能有相當的關聯性。

為了證實此一假設，研究人員對11名志願者進行了研究，從他們身上取得胰臟組織樣本。經分析後發現其中8人胰臟組織含有二氧化鈦，這8人也全都患有第二型糖尿病。而未罹患二型糖尿病的3人，在組織分析中沒有發現這種化學物質。

由於人體無法製造二氧化鈦，但它可以經由呼吸、飲食或接觸而進入人體，因此研究人員初步假設它可能是導致2型糖尿病的物質之一。未來科學家們希望能擴大研究規模，在大量人群身上進行檢驗，為這項假設尋找更堅實的科學根據。

(中時電子報)