新武器靈感何處找？美軍官：好萊塢科幻電影

2018年07月24日 22:48 中時電子報 何宜玲

媒體常常拿好萊塢電影的科幻裝備來形容先進的軍事武器，不但如此，現在就連美國軍官也注意到這些科幻電影了。

他們認為這些先進的科幻電影的確存在很多值得軍方借鏡的未來武器，他們還表示這些大導演或幕後人才的創意，真的相當具有未來武器的參考價值。因此，未來20年的軍事科技想要進步就得多看電影，光靠從軍隊發想創意，早就不夠了。

好萊塢科幻電影《明日邊界》中，出現機械手臂和多管武器系統等未來科技。(本報系資料照片)

根據美國《軍事新聞網》(Military.com)報導，一位美國陸軍高級官員表示，軍方應該好好看看好萊塢科幻電影裡充滿創意的未來武器，以從中尋找新科技和新武器的靈感。這些新的創意可能改變未來20年的陸軍戰場。

美國陸軍將在德州奧斯汀市(Austin)建立一支未來部隊，預計在2036年登上戰場。但究竟2036年的戰場會是什麼樣貌？新的戰術和科技又是什麼？有沒有新的作戰程序？會在哪裡進行？未來軍隊需要什麼樣的新組織？

陸軍未來指揮部隊(Army Futures Command)將致力解決上述問題，並專精研究新技術，例如量子計算、高能雷射、定向武器、超音速和人工智慧等。

美國陸軍透露正在積極招募對未來科技有創新想法的人才，可能會從好萊塢電影的傑出人才中尋找。也就是說，美國軍隊希望透過追隨這些有遠見的人，將2036年戰場的細節一一描繪出來。

美國陸軍10月宣布了一項新的現代化改造計畫，將汰換五大戰鬥設備，包括M1艾布蘭主力戰車、布雷德利裝步戰車、黑鷹直升機、阿帕契攻擊直升機和愛國者防空系統等。

(中時電子報)