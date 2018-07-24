新北市》蘇貞昌：公托半夜排隊 市府回擊：半夜看到什麼呢？

2018年07月24日 22:41 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，蘇貞昌提及，許多家長半夜排隊排公托抽籤。對此，新北市社會局發新聞稿回擊說，怎會半夜排隊抽籤？老縣長是半夜看到什麼呢？

蘇貞昌宣示要以「環形城市」的概念，串起新北市29區，打造「新新北」，並且以四大支柱「都市再生」、「產業創生」、「智慧交通」以及「扶老攜幼」，撐起新新北，連結周邊的台北市、桃園市、宜蘭線和基隆市共同生活圈，打造成一千萬人的舞台！

「都市再生」，蘇貞昌主張，面對新北都更牛步，用五具加速引擎，包含政府主導民間參與，設置專責機構，重大交通建設周邊與危老優先，資訊透明利潤回饋住戶，公共設施同步到位等讓更新快步走，速度加快，新北更新。

蘇貞昌批評，關於老人政策，中央給的7億多都用不完，退回3億多；許多家長半夜排隊排公托抽籤，朱立倫上任誓言要做70家公托中心，但目前只做53家，市民給8年都跳票，那不用期待，換人比較快。

針對蘇批評新北市有關老人長照和公托議題，新北市社會局表示，最主要是中央政策一變再變，導致各縣市政府無所適從，六都繳回金額最多的是高雄市5億多，繳回比例最高的也是台北市51％多，新北市並不是有錢不會用，而是根本無法執行！至於公共托育中心，新北市已設置53家，全國公托收托量5932人，新北就有3,140人，遠超過一半，而且家長報名有一周充分時間，怎會半夜排隊抽籤？老縣長是半夜看到什麼呢？

社會局表示，中央106年雖以長照2.0匡列預算，但因新的給付制度遲遲未核下，因此地方政府只能依長照1.0舊制標準支應，才能符合審計規定，如此「看得到、用不到」，卻怪地方執行不力？中央政策一變再變，地方政府根本無所適從，連民間單位像台灣居家服務策略聯盟都退出行政院長照推動小組，因此問題的癥結是在中央，顯然老縣長離開政府單位太久，若要追究長照問題，應該跟六都和地方政府站在一起向中央聲討才對。

社會局表示，至於老人關懷據點，新北市依據老人健康及服務需求，共設立了 1429個據點，包含社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、社區陪伴站和老人共餐等，以及35個公共托老中心，這些分布在29區的綿密據點，讓長輩可以在地就養、健康樂活，再加上動健康和佈老時間銀行的推動，以及為7萬多位長輩免費配戴敬老眼鏡，相信居住在新北市的長輩都會覺得很幸福。

社會局也表示，在托育方面，朱立倫市長於7年多前率全國之先創辦公共托育中心，迄今已完成設置53家，全國公托收托量5932人，新北就有3140人，遠超過一半。另外加入公共托育合作聯盟的私立托嬰中心有97家，可收托人數3792人，合計150家共可收托6932人，遠遠超過市府原來設定70家公共托育中心收托人數3500人的目標。

社會局指出，新北市還有2768位居家保母也加入公共托育合作聯盟，可以提供收托嬰幼兒5536人，合計托育公共化的服務量高達1萬2468人，因此新北市的家外送托率高達27％，這也是全國第一。試問，全國6都或是哪一個縣市有這樣的供給量？老縣長怎不去檢視為何台南市一家公托都沒有？

(中時 )