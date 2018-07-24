香港女導演險遭27歲狼機師強姦 2度聲明全文曝光

網友起底狼機師(右圖)真相。(取自東網、微博)

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中時電子報

林淑貞二度聲明，感謝各方關注。(取自新浪娛樂)

香港女導演林淑貞昨日突發聲明，驚爆上週在大陸海口拍攝明道、鄭嘉穎主演網劇《套路》時，於酒店熟睡時險遭只穿一條黑色內褲的陌生男子摸胸、強姦得逞，隨後海口公安局也在今日中午透露已將27歲嫌犯、白姓海航機師刑事拘留，針對網傳民警執法辦案不當問題，警方紀檢督察部門已介入調查。林淑貞剛剛再度發出聲明，感謝各方友好關注，無言感激，銘謝於心。

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林淑貞因2度前往公安立案無果，只好選擇在網上求助，指自己在酒店熟睡時，突然有一位只穿黑色內褲的陌生男子壓上來，讓她驚醒、奮力抵抗才不被得逞，並在酒店員工協助下報警，甚至還疑似出現公安吃案的狀況，「這時海航白某的領導來了公安局，力勸我不要告他，說栽培一個飛機師成本很高，突然公安說我也打了白某，如果我堅持立案告他，他們也會同時告我襲擊罪。」

經過輿論不斷發酵，林淑貞終於獲得海口公安局與海航正面處理，表示不會包庇任何違反行為，也讓她剛剛再次發聲明，感謝各方友好的關注、關心，最後更引用明朝儒學家方孝儒所言「公其心、萬善出」，期盼讓此事件成為一個正面案例。

只是不少陸網友也感嘆一開始林淑貞報案竟無法獲得妥善處理，還得上網求助，忍不住諷刺寫下「微博比報警都管用」、「聲明的第一句話很諷刺啊」、「報警已不管用了」、「真的很諷刺，發出聲明之後才依法處理案件，這還是個名人，如果是普通人呢，那是不是直接穩死了」。

(中時電子報)

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