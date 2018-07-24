中和星光電影院 連續20年登場

2018年07月24日 23:30 中時 葉書宏

新北市中和星光電影院第一場在中和國中禮堂登場。（葉書宏翻攝）

新北市中和星光電影院第一場在中和國中禮堂登場。（葉書宏翻攝）

新北市中和星光電影院第一場在中和國中禮堂登場。（葉書宏翻攝）

新北市中和星光電影院第一場在中和國中禮堂登場，播放「萌牛費迪南」，正值小朋友們暑假期間，晚上六點不到便有許多家長帶小朋友到現場同樂，現場座無虛席，近千民民眾共度暑期歡樂時光。

中和區長柯慶忠表示，為了讓大家暑假週末有個愉快的夜晚，除了有強檔電影搭配電影欣賞必備餅乾飲料和大扇子，現場並有政令宣導遊戲攤位，在電影播放前還進行有獎徵答，讓小朋友們fun暑假嗨翻天！邀請大家一起來同樂，度過溫馨歡樂的暑假週末夜晚。

中和區公所指出，今年是「中和星光電影院」舉辦的第20年，特別開放影片票選活動，由民眾票選出暑假最想看的五部電影，包含四部熱門動畫「萌牛費迪南」、「神偷奶爸3」、「寶貝老闆」和「可可夜總會」，以及一部溫馨感人電影「奇蹟男孩」，並於7月21日至8月18日，連續5個週六晚上7時起登場，讓您一次看個過癮!

民眾吳先生表示，很感謝公所及市議員邱烽堯的用心，每年署假小朋友最期待就是星光電影院，他們總是全家總動員且每場都會到，有免費電影可以看，還有免費零食飲料可以拿，希望活動可以一直辦下去。

(中時 )