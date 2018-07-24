「日月潭水陸空趣味小三鐵」揪團體報名

2018年07月24日 23:30 工商 曾麗芳

日月潭風景管理處號召日月潭區業者共同參與，由雲品溫泉酒店負責籌辦的「日月潭水陸空趣味小三鐵」。（圖／雲品）

「日月潭水陸空趣味小三鐵」今年仍延續廣受好評的「攀岩」運動。（圖／雲品）

2018年下半年，日月潭風景區重點觀光活動的「三大運動認證-小百岳玩三鐵」，主打「泳渡、環潭、路跑及登山」，達成其中任3項，就可獲得日月潭風景區管理處頒發的認證證書。

為了大力推廣認證，日月潭風景管理處今年號召日月潭區旅遊飯店業者共同參與，由雲品溫泉酒店負責籌辦的「日月潭水陸空趣味小三鐵」，被視為這次認證的首發暖身活動。

雲品溫泉酒店總經理陳惠慈表示，雲品曾舉辦過「水陸空小三鐵趣味賽」，獲得熱烈反應，今年「日月潭水陸空趣味小三鐵」預計8/26-27登場，2天1夜的賽程活動，增加更多參加獎與特色；今年限量25組，團體報名人數降至4位，讓更多人可以組團來體驗日月潭不一樣的運動渡假型態。

7/31前，每人早鳥報名價6,500元，2人1室，以及5,500元，4人1室；另有不含住宿、純活動參賽報名費2,780元，即日起開放報名。

陳惠慈表示，「日月潭水陸空趣味小三鐵」延續廣受好評的「攀岩」與「路跑」，並加入了近年時下的運動風潮「SUP立槳」，強調保留日月潭在地特色精神、更結合許多趣味項目，讓整體運動賽程顯得容易親近，「7歲以上就可報名，歡迎大專院校、公司行號、旅行飯店同業，家族組團參加！」

參賽選手最關注的冠軍獎項，有每人一張的雲品湖景房住宿券，以及現金、現金禮券、獎品飛力跑Flipbelt贊助運動收納腰帶及水壺，總價值超過10萬元；26日晚間舉行的選手之夜，還準備了「雲朗觀光住宿券」、「日月潭大飯店住宿券」、「救國團日月潭青年活動中心住宿券」、「SONY運動攝影機」等10份獎品送給參賽者。

此外，報名費內含選手包，每份價值超過7000元，包括與報名費同樣金額、可於下次住宿時折抵的2,780元雲品現金折抵電子憑證，南投縣府及日管處特色禮物，莫凡彼冰淇林、葡萄王生技powerbomb能力飲、撒隆巴斯貼布、廣源良保養組合、捷安特免費騎乘券、18度C巧克力工坊、馥麗溫泉岩盤浴優惠券等。

路跑活動，現場除有廣源良胖卡車防曬體驗，更有獲得紅點設計大賞的能昌實業TurboTent，以及九族文化村加入贊助；今年活動贊助商，還有魚池鄉農會、日月山莊、La Bello日作美妍冰淇淋、日月星舞咖啡、東峰紅茶、魚池鄉農會日月潭頭社活盆地休閒農業區等潭邊業者，以及埔基醫院，炒熱今年暑假台灣瘋運動的熱潮！

(工商 )