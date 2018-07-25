東亞奧會為何敢拔台中市的主辦權？

東亞奧會臨時理事會以7票對1票決議停辦明年的台中東亞青年運動會。（中華奧會提供）

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中時電子報
／特稿

東亞奧會（EAOC）24日在臨時理事會通過7比1的決議，停辦原訂明年於台中市舉行的首屆東亞青年運動會。其實青年等級的運動會在國際本就乏人問津，加上東亞青運根本還沒辦過，「喊卡」對各國的實質傷害不大，卻能打擊籌辦多時的台灣，成了「殺雞儆猴」的最佳宣示工具。

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東亞青運是東亞運動會（東亞運）於2013年辦完最後一屆後的替代品，參賽對象為14至18歲的運動員。台中市原本爭取申辦2017年東亞運，後決定繼續爭取轉型後的東亞青運，於2014年順利取得首屆主辦權。

然而，東亞運之所以走入歷史，係因東亞的中國大陸、日本、南韓都是體育強國，在亞洲在乎的是亞運，對東亞運興致缺缺，多派二軍甚至三軍參賽，讓這項賽事欠缺頂級運動員與號召力，才轉型為東亞青運。

但東亞青運就有賣點嗎？畢竟若以青年級的綜合運動賽會來看，已有2009年開辦的亞洲青年運動會（亞青運）。東亞青運是我國期盼藉國際運動會提升能見度，體壇也希望透過舉辦國際賽會，讓體育硬體升級，才會積極爭辦。

事實上別說是東亞青運，就連亞青運也乏人問津，原訂去年進行的第3屆賽事，因斯里蘭卡的漢班托塔、印尼的雅加達接連棄辦，竟然「開天窗」，形成2013年南京辦完第2屆，8年後在印尼泗水才要舉辦下一屆的「窘境」。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）24日召開臨時理事會，動用舉手表決，決議取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權。中華奧會24日下午召開記者會，副主席陳士魁（左）、蔡賜爵（右）出席說明。（記者陳怡誠攝）

體育署與台中市政府已為明年東亞青運投入逾10億元建設硬體，然而東亞各會員國目前仍對這項賽事無感，加上對岸在東亞奧會有絕對的主導力，此舉「殺敵而不傷自身」，藉此警告台灣內部仍在民間醞釀的代表隊正名運動，並不令人意外。

儘管欺人太甚，但形勢比人強，我國想藉申覆挽回主辦權，不但機會微乎其微，更怕對岸還有後招。

如果2019東亞青運就此流會，也就罷了。倘若對岸趁勢拿去辦，比如交給當年申辦城市之一、4年後要舉辦亞運的杭州，我國是否參賽呢？運動員的參賽權益固然不能犧牲，但就像情人被搶走還要去喝喜酒，未免太傷人了。

(中時電子報)

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