用心理學神分析！「家中排行」看穿誰個性最叛逆

2018年07月25日 00:02 中時電子報 林郁庭

真的嗎?出生順序也會影響個性?（影/咪塔 Mita YouTube授權使用）

常常跟一個人相處過後，就可以從對方的個性中猜出是否有兄弟姊妹或是獨生子女。許多研究也顯示出，除了星座影響之外，「出生順序」對於孩子的個性及個人特質也會造成影響。網紅咪塔Mita從心理學家阿德勒的理論，比較不同出生順序的孩子，在個性上的差異，讓網友看完直呼好準。

大學就讀社會心理學系的網紅「咪塔Mita」拍影片分享，認為排除環境及教養方式，心理學家阿德勒提出的「出生順序」影響性格的理論蠻準確，她將家中排行分成5大類，分別是「老大」、「老二」、「中間的孩子」、「老么」、「獨子」，來比較他們個性上的差別。

1. 老大：

老大一出生就受到父母與其他人滿滿的關愛，也因為通常父母會傾注許多期盼在老大身上，所以老大通常都比較聽話，但要是有弟妹出生後，老大會開始覺得為了不讓老二剝奪掉父母的疼愛，就會轉變為展現責任心與領導能力，好讓父母對他更加喜愛。但相對的老大變得有依賴性，個性也較悲觀。

2. 老二：

老二通常比較個性樂觀、喜好自由發展！Mita說，為人父母總是「老大照書養，老二照豬養」，因此對於老二的教養方式以採放鬆態度，讓老二隨心所欲的發展。但是，老二如果常被父母拿來與老大做比較的話，也可能導致他們成為較為易怒、叛逆的小孩；也可能因為一出生就要與老大爭寵，而延伸出好強的個性。

3. 排行中間的孩子：

傳說中「爹不疼、娘不愛的」一群！中間的孩子則會因為前有老大後有老么，身為「夾心餅乾」的定位，感受到更多的壓力讓他們的個性變得會比較自怨自艾，也會為了想要獲得父母的關注而製造麻煩，成為問題兒童。

4. 老么：

老么得人疼！通常深受父母疼愛，也因此養成比較嬌縱、不受拘束的個性，發展出與哥哥姐姐截然不同的獨特性格。

5. 獨子：

獨子因為沒有兄弟姊妹，比較容易養成不懂得分享、較以自我為中心、任性依賴的性格。但也因從小多和大人相處，因此求學階段可能與老師互動良好。

Mita最後也補充，若家中只有兩個小孩，老二即可能包含老么的個性；如果老大和老二年齡相差甚遠，那麼老大就可能養成較偏向獨子的性格。若家中有三個孩子，那麼老二就包含了中間孩子的性格。

此影片一出，許多網友紛紛留言表示贊同，我也是老大，真的很準耶」、「也可以說獨子比較懂得拍大人馬屁？」，但也有網友表示「每個人的性格都是獨樹一幟的」。

(中時電子報)