綠執政2年無能烽火連天 台中、高雄有望變藍天？

根據最新六都民調顯示，台中市長林佳龍民調輸給國民黨盧秀燕，連高雄的陳其邁也與韓國瑜差距剩下8%，是否有可能綠地變藍天？（本報系資料照）

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中時電子報

根據最新六都民調顯示，台北市目前由現任市長柯文哲領先，至於新北、台中由代表國民黨參選的侯友宜、盧秀燕領先，桃園、台南、高雄則是由代表民進黨參選的鄭文燦、黃偉哲以及陳其邁領先。值得注意的是，目前爭取連任市長之位的，只有林佳龍以支持度33%落後對手盧秀燕6%，至於一直是綠營大票倉的南台灣，陳其邁支持度40%，與對手韓國瑜差距只剩下8%，綠營選情陷入緊繃。

TVBS最新六都民調顯示，台北以柯文哲40%領先，其次是國民黨丁守中30%、民進黨姚文智11%；新北以國民黨侯友宜49%領先，民進黨蘇貞昌28%；桃園以民進黨鄭文燦56%領先，國民黨陳學聖20%；台中以國民黨盧秀燕39%領先，民進黨林佳龍33%；台南以民進黨黃偉哲41%領先，國民黨高思博15%；高雄以民進黨陳其邁40%領先，國民黨韓國瑜32%。

值得注意的是，如今面臨連任挑戰的台北、桃園、台中，只有林佳龍民調輸給對手，且日前多項民調中，盧秀燕的民調支持度、好感度都逐漸追過林佳龍，如《聯合》5月底的民調，盧秀燕以支持度39%勝過林佳龍的32%，顯見在民進黨執政失能引發眾怒，加上台中空汙問題得不到解決，林佳龍連任之路受到挑戰。

至於被視為綠營大票倉的南台灣，陳其邁支持度40%只勝過韓國瑜8%，中間選民則是有31%支持韓國瑜、25%支持陳其邁。韓國瑜挾帶著超高人氣，投入高雄選戰，更在宣布參選之際以「滷肉飯」做宣傳，贏得一時媒體版面，相較於高雄在綠營執政多年，經濟狀卻未改善，陳其邁能不能接續高雄綠營執政之路，也是值得關注。

(中時電子報)

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