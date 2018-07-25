抗曬怎麼穿？這些迷思不要再犯

山頂鳥代表方碩蔚提醒，防曬外套要選擇輕薄、透氣且有足夠防曬係數的品項。(品牌提供)

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正值炎炎夏日，連續好幾天，高溫都可飆升32度以上！光是走在街道上，都能感受炙陽與柏油馬路的蒸騰熱氣，就像身處悶熱烤箱，這時若沒有做好防曬，可能易造成中暑與皮膚傷害。

山頂鳥代表方碩蔚建議，在陽光下活動時要做足全面抗日曬準備，也提出四點常見迷思，除了適當使用防曬保養品外，適當的機能服飾也是不可或缺的防曬重點。

迷思1包得像肉粽

許多民眾都有初步防曬的觀念，外出會準備外套、洋傘等，尤其是機車通勤族，需要長時間曝光在陽光下，常可見怕曬黑的女性用厚材質外套把自己包緊緊。方碩蔚提醒，防曬外套並不是越厚越好，因為厚外套會影響身體散熱功能，反而增加熱傷害、熱衰竭或中暑風險，應要聰明選擇輕薄質料、通風透氣且具有足夠防曬係數的外套。

迷思2 擦防曬乳就好?

面對可怕的紫外線，只搽防曬乳是不夠的！當流汗時，防曬乳也會隨著汗水稀釋，若沒有勤於補充，皮膚便容易出現曬痕或細紋，除了塗抹防曬乳，建議隨身攜帶一件抗UV防曬衣，發揮最佳防曬效果。

迷思3 穿錯材質

棉質布料觸感舒適，深受大眾喜愛，但一般棉質布料不具透濕透氣性，容易造皮膚悶熱不舒服，棉衣在出汗吸水後不易乾，導致身體黏膩外，也易出現汗臭味等尷尬狀況。方碩蔚建議，若要長期處於戶外，山頂鳥「ZISOFIT機能衣」專為排解夏日困擾而設計，透過「特殊立體螺旋」技術，將纖維以螺旋方式排列，一接觸到水分，即可經由螺旋狀溝槽瞬間排出，ZISOFIT面料也具備棉質的柔軟觸感，即使親膚也不會在炎炎夏日穿出一身汗。

迷思4 穿薄紗或有洞的外套來防曬

許多怕熱的女性，喜歡選擇薄紗、網洞風格的輕薄罩衫來防曬，順便展現好身材。然而因布料本身就不全面，無法完全遮擋紫外線，不但沒達到防曬效果，還可能會在皮膚上曬出「烤肉架」或「斑馬紋」，反而得不償失！

(中時 )

熱到連鴿子都凍未條！網友經過高…

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