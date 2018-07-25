MLB》陳偉殷生涯長打、得分都開張 優質先發拿下第3勝

2018年07月25日 02:05 中時電子報 陳筱琳 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

陳偉殷25日對勇士延續主場登板好投口碑，6局失3分連4主場「優質先發」，還在5局下敲出二壘打，並憑快腿踏回本壘，大聯盟生涯首支長打、首得分全都開張，也帶動馬林魚於該局狂灌5分，以9比3擊敗國東龍頭勇士，殷仔獲本季第3勝。

殷仔此役先發6局，用球數101為本季首次達到3位數，僅讓勇士擊出5安，包括2局上被卡馬戈擊出的陽春全壘打，投出4K另有3次保送，失掉3分，自責分率從賽前的5.75降至5.65。打擊方面2打數敲出1安，本季打擊率升至1成67。

殷仔本月21日度過33歲生日，下半季首度登板就獲隊友火力支援。馬林魚1局下就由捕手瑞爾謬托貢獻兩分全壘打，3局下再添2分，前4局以4比1領先勇士。

捕手瑞爾謬托在1局下敲出兩分全壘打，助馬林魚先馳得點。（路透）

5局上殷仔遭遇亂流，被敲出兩安外並投出1次四壞，讓勇士追成3比4只差1分。此時殷仔用球數已逾80球，而且是下半局首名打者，以馬林魚教頭麥汀利此前爭議換投模式，殷仔可能會被代打入替，未料麥帥沒有換人，殷仔也用球棒回報。

面對勇士先發右投泰倫，陳偉殷逮住第1球、89哩的內角偏低速球，紮實打到中左外野牆邊，輕鬆踏上二壘，於大聯盟生涯第82個打數揮出首支二壘打。

接著殷仔攻上三壘，趁瑞爾謬托打出游擊滾地球時搶攻本壘。勇士游擊手史旺森傳球略偏，捕手弗勞爾斯觸殺殷仔慢了一步，即使勇士提出挑戰，裁判仍維持安全得分的原始判決。在殷仔長打、俊足的帶動下，卡斯楚隨後也敲出3分炮，讓馬林魚灌進5分奠定勝局。

勇士右投泰倫先發4.1局狂失9分，還被殷仔敲出生涯首支二壘打，吞下本季第7敗。（路透）

尚未退場隊友就攻下9分，是殷仔今年登板打擊最捧場的一次，也是自他2016年先發對教士前5局全隊得12分之後，他退場前最多分數的一役。

殷仔用長打爭取到6上續投機會，也沒辜負隊友得分支援，雖讓卡馬戈敲出內安，仍以此役第101球讓英西亞提打出游擊滾地球出局，結束該局完成優質先發。馬林魚牛棚3投只讓勇士擊出1安，聯手守住殷仔自上月16日以來的首場勝投。

(中時電子報)