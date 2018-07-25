兩岸開放40年 大陸核能興國與臺灣非核家園高下立判

2018年07月25日 02:29 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」，24日參訪團至隸屬於中廣核集團有限公司，位於深圳市大鵬新區的大亞灣核能電廠參訪。大亞灣核能電廠是壓水式反應器(PWR)，與臺灣屏東的馬鞍山（核三）核能電廠為相同類型。臺灣四座核能電廠中有三座為沸水式反應器，但中國大陸超過9成的核能電廠是壓水式機組。大亞灣核能電廠80%的發電量提供香港使用，即每4盞香港的路燈中就有一盞是使用大亞灣核能電廠所供應的電力。

採訪團參觀展示廰，展示廳與臺電的國聖（核二）核能電廠的北部展示館、馬鞍山（核三）核能電廠的南部展示館大同小異，介紹核能發電的原理、多重防護設計確保核安，以及中廣核集團的概況等。但是中廣核集團與臺電不同之處在於，中廣核集團也經營鈾礦開採，形成從原料開採、提煉鈾燃料到核能電廠機組銷售、核工人才培育「一條龍」的完整核能產業，而臺灣則並未將核能產業化，只能完全外購。

中廣核集團在興建大亞灣核能電廠時，因為對核工業的掌握極為有限，國產化程度儘約3成，「連一只門把都要從法國進口」。但從大亞灣引進法國阿海琺(AERVA)的M310型PWR機組，在嶺澳一期專案翻版並對M310型原始設計作出37項重大技術改進。在嶺澳二期、紅沿河一期、寧德一期、陽江1、2號機使用國產化並作16項安全技術改進的CPR1000型(中國改良型壓水式反應器)。接續在陽江3、4號機上使用作出28項安全技術改進的CPR1000+型反應器，至陽江5、6號機，紅沿河5、6號機使用作出31項安全技術改進的ACPR1000型（先進經濟成熟可靠壓水式反應器技術）反應器，直到「華龍一號」HPR1000型(華龍壓水式反應器）達成中國大陸擁有完全的智慧財產權的巨大成就。

大陸從引進法國技術、國產化至達成完善的核能產業，並成功將「華龍一號」回售給全世界第一個將核能發電商用化的老牌核能國家英國，其成就不言可喻。

國立清華大學原科院院長李敏曾表示，龍門（核四）核能電廠只是國家第一期能源計劃的最後一塊拼圖，原本還有第二期計劃。臺灣4座電廠內，均預留空間可再增建2座機組，也就是臺灣最多可以設置8部核能機組。大亞灣核電基地有6部機組，而臺灣全省卻僅有8部，且打算在2025年「歸零」，中國大陸在核能產業上一步一腳印不斷持續努力，與蔡政府自斷手腳邁向「高電價、高物價、高空汙」的「三高家園」高下立判。

反核團體質疑「以核養綠」論述，但中廣核集團同時擁有核能、風力、太陽能，稱為清潔能源企業。（圖/臉書以核養綠-缺電公民自救會）

展示廳門口映入眼簾的是大陸國家主席習近平的致辭。「大亞灣核電站自投產以來一直安全穩定運行，為香港和珠三角地區的經濟社會發展和環境保護作出了貢獻。由此可以看出，核電是一種安全、清潔、經濟、可靠的能源。下一步我們要大力發展核電，以應對全球氣候變化，不斷促進資源節約型和環境友好型社會建設，促進經濟社會可持續發展。」(2009年9月29日大亞灣核能電廠延長合營期合約簽字儀式談話)

臺灣反核爭議30年，在福島核子事故後，各種新的反核團體對「安全、清潔、經濟、可靠」每一項都有質疑，但不是以「跳針式」拿已破解的論述炒冷飯，就是以造謠的方式抹黑和核能及臺電公司。在福島核子事故前，臺灣早年的反核團體同樣也是以對車諾比核子事故造謠的方式將核能污名化，30年來至今一樣都禁不起「科學」的檢驗。

臺灣反核人士將支持核能發電者稱為「核電幫」，但卻過度美化再生能源、完全避談再生能源「全生命週期」的整體能耗與污染，堪稱「綠能教」。試問難道習近平主張大力發展核能發電，與採購中國大陸「華龍一號」的英國，也都是臺灣「核電幫的隨附組織」？

蔡英文稱「非核家園」是「全民共識」，恐怕只能說臺灣人民的智慧是與德國「唯二」自外於「世界共識」中的異數了。對照當年金山（第一）核能電廠商轉時，大亞灣核能電廠尚未商轉，臺灣的核工是大陸所稱羨的。大陸以「核能興國」，臺灣「滅核毀國」。唯有在8月31日前讓「以核養綠」公投達成30萬連署門檻，展現民意迫使蔡政府停止送出核四燃料棒，臺灣才有活路。否則，在2025達成「非核家園」後，中國大陸當然也可以拉電網送電給臺灣，不過只要搞台獨就斷電。反核究竟是「愛臺灣」還是「害臺灣」不在話下。

(中時電子報)