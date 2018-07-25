7月25日三大報頭版要聞

2018年07月25日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台中市主辦2019年首屆東亞青年運動會生變！中華奧會副主席蔡賜爵表示，東亞奧林匹克委員會（EAOC）昨召開臨時理事會，表決通過停辦在台中舉行的東亞青運。EAOC直指，台灣民間最近推動2020東京奧運正名公投連署，已讓明年東亞青運產生不確定因素，為捍衛奧會尊嚴，取消明年台中東亞青運。

大陸要求全球主要航空公司將網站上的「台灣」改為「中國台灣」，最後期限25日。態度強硬的美國3家航空公司最後關頭妥協讓步，在與美國政府協調後達成共識，將「台灣」標示方式，變更為以目的地城市名稱顯示，也就是只有台北、高雄等城市名稱，台灣不見了。

「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」昨日登場，不過，仔細對比一下去年與今年的議程，即可發現大有玄機。去年議題設定大多圍繞在經濟、區域整合等「柔性」議題，今年則是以「印太戰略」議題為核心，主題針對性極強，廣邀各國專家討論如何制約大陸，更在明顯塑造聯合對抗大陸的氛圍。

外交部長吳釗燮受訪表示，若無美國持續的軍事支持，台灣易被大陸武力攻占。美國國務院23日以發言人名義回應說，美國會提供台灣必要數量的防衛武器與服務，使其維持足夠的自我防衛能力，並鼓勵台灣增加自身國防預算，達到與其所面對的安全挑戰相稱的水準。

@旺報

大陸各地方政府近兩年頻頻打房，但房價卻越打越漲。大陸房市名人、華遠地產前董事長任志強日前在一場「博鰲．21世紀房地產論壇第18屆年會」中直言，大陸「行政命令大於市場競爭」才是導致房價漲聲不斷的主因，他並示警大陸房企下半年將面臨大量償債高峰，屆時恐將導致開發商的資金嚴重不足，一些企業的資金流將會出現問題。

根據美國媒體報導，中美貿易戰讓美國原物料同時也被大陸加徵關稅，再加上勞動力市場供不應求，使得不少美國工業公司的成本上漲，對企業營利影響很大。另一方面，這也導致物價上漲、工人失業，而且還將進一步惡化，隨著貿易戰激化，使得諸多後遺症浮現。

大陸浙江杭州男子葉永來是西南大學美術系畢業生，主攻書法和版畫，為了重現宋元時期的活字印刷術，隱居在浙江衢州市的山中，以棠梨木刻宋體字，希望刻完整本《康熙字典》及現有的漢字計7萬個字模；為了刻字，他每天臨摹《康熙字典》1000個字，秉持「刻一個學一個」的原則，希望活字印刷範本完工後，可以學會所有漢字。

廣西壯族自治區貴港市在連續成功舉辦四屆「美麗貴港‧我愛荷城」荷花展後，今年終於圓夢舉辦全國荷花展。日前，第32屆全國荷花展在貴港市園博園舉行開幕式。

@工商時報

金管會為推動「金金併」，已準備開啟「非合意」併購大門，四大條件及「新三不」原則也提前曝光，業界分析，排除五家公股金控後，同時符合金管會四大條件資格的只有國泰、富邦、中信、元大、玉山等五大民營金控，至於潛在「被併」的金控，據指出，包括日盛金、永豐金、新光金都曾出現在金管會內部評估之列。

隨著中美貿易戰升級，外界推測美企在大陸的經營或將受到影響，眼下晶片巨頭高通收購恩智浦遲未獲中方批准即為一例。但昨（24）晚卻傳出，一家名為臉書科技（杭州）有限公司已於本月在大陸完成工商註冊，若該公司與臉書（Facebook）有關，不啻為其進軍中國已邁出重要一步。

中國人民銀行昨（24）日大幅下調中間價，加上大陸國務院稍早釋放貨幣寬鬆訊號，人民幣兌美元昨日收盤大跌，離岸在岸匯價均再創逾一年新低。距離今年高點，人民幣兌美元匯價累計貶幅已逾8％，距離市場心理關口的「7」，只有一步之遙。

瑞信證券指出，鴻海核心高毛利事業切割出去給工業富聯（FII）、並於大陸A股掛牌後，鴻海對投資者吸引力大幅降低，考量四大利空降評至「中立」，推測合理股價估值由95驟降至80元，替鴻海今（25）日除息行情投下變數。

(中時電子報)