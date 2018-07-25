分析最新六都民調 網：白綠分手雪球效應來了

台北市長柯文哲（右）、總統蔡英文（左）。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報
／綜合報導

2018九合一選舉將近，據最新民調顯示，國民黨目前在六都中領先兩都，分別是台中以及新北，桃園、台南、高雄則由民進黨參選人領先，台北市仍是現任市長柯文哲以40%的支持度領先對手。有網友分析指出，現在的狀況就是體現出白綠分手之後的雪球效應。

TVBS昨公布最新六都民調，台北以柯文哲40%領先，其次是國民黨丁守中30%、民進黨姚文智11%；新北以國民黨侯友宜49%領先，民進黨蘇貞昌28%；桃園以民進黨鄭文燦56%領先，國民黨陳學聖20%；台中以國民黨盧秀燕39%領先，民進黨林佳龍33%；台南以民進黨黃偉哲41%領先，國民黨高思博15%；高雄以民進黨陳其邁40%領先，國民黨韓國瑜32%。

對此，有網友在PTT發文指出，原本民進黨的計畫很明顯，台北柯新北蘇，合體殲滅國民黨雙北候選人，讓國民黨無力重兵集結於台中，新北就算輸也輸不多，一定打的侯友宜分身乏術該網友推測這是蔡英文心中理想的藍圖。結果5月中民進黨做了錯誤決定，找姚文智出來要拉下柯文哲，導致全國目光都回到台北市上，大家想看白綠如何廝殺，「結果就如大家所看到的，民進黨不堪一擊，目前看來在台北市就是崩盤的局面」。

此外，該網友說白綠分手柯文哲外溢效應最明顯的地方就是新北，也造成年輕票中立票大量往侯友宜身上集中。新北蘇貞昌比預期的弱太多，導致國民黨行有餘力，準備重兵集結台中。該網友直言「說到底這一切都是民進黨自己求來的，這結局就是他們要的，真的是活該」。

網友則回應表示「綠柯本就同一區塊，現在dpp要搞自殺誤信深綠丁粉能怪誰」、「分手了才好 現在柯文哲無債一身輕」、「新潮流就低能 以為柯沒民進黨資源選不了」、「現在早就不是DPP讓著他了好嗎？想在台北市插旗先掂一掂自己的份量」、「dpp腦殘 明明世大運後一手好牌可讓kmt死的很慘卻玩到這種局面」、「派系鬥爭推人拉下柯還比較有道理，小英是想讓柯選的」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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