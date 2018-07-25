中華電投資電廠賠6億 前總座張勝雄150萬交保

2018年07月25日 08:15 中時 陳志賢

中華電信越南股份有限公司前總經理張勝雄，被控利用母公司中華電信公款，承攬興建中華電信事業範圍外的太陽能電廠工程，使中華電信慘賠2000萬美元、 新台幣6億元；台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，兵分8路搜索並約談張勝雄、廠商聚恆科技負責人周恒豪、中華電信越南公司前經理陳怡如等人，另傳匯僑公司副總陳重光作證，今天凌晨訊後以張勝雄違反證券交易法之特別背信罪，諭令張以150萬元交保。

檢調調查，張勝雄明知母公司從未經營過太陽能電廠事業，無力承攬太陽能電廠的興建工程，卻自2015至2016年間涉嫌接受廠商不正利益，與聚恆科技、匯僑及柬埔寨當地開發商等3家廠商簽約，計畫在柬埔寨巴域經濟特區內，興建大型太陽能電廠。

檢調自合約內容發現，張勝雄明知中華電信沒有興造太陽能電廠的經驗，卻仍在合約中掛保證，訂出電廠完工營運後的發電量，簽下顯不利於公司利益的合約，後來廠房沒依合約進度完工，導致中華電信蒙受違約金及融資等損失，須認列2000萬美元的轉投資虧損。

檢調懷疑，張勝雄在簽約興造電廠的時間，恰巧是他被母公司調離越南分公司總經理職務之前，不排除張勝雄在簽約興建電廠的過程中，疑似接受廠商不正利益，才會簽下不利於中華電信的合約。

事後有廠商在工程中受到鉅額損失，向中華電信檢舉，中華電信內部進行稽查，才驚覺張勝雄擅自在2015年間，挪用越南公司公款16億元當作簽約金，承攬柬埔寨的太陽能電廠興建工程，張勝雄另以胞姊名義在香港設立公司，還將其承攬的電廠興建工程發包給胞姊的公司。

由於張所承攬的電廠後來沒依合約進度完工，使中華電信面臨違約金及融資等合計約6億元的鉅額損失，他便將責任推給當初簽約的中華電信越南分公司，由越南分公司認列虧損；去年4月，張勝雄被中華電信降調回台灣總公司擔任高級工程師，中華電信才向檢調單位提告。

(中時 )