獨家》星國60年老店黃亞細肉骨茶登台 一手試吃報告

2018年07月25日 08:25 工商 姚舜

〈黃亞細肉骨茶〉是潮洲口味，用豬骨熬足8小時的湯頭中用了大量白胡椒提味，每碗中的蒜頭更是其標記。（攝影／姚舜）

星馬庶民美食繼日韓料理之後，已在台灣外食餐飲市場蔚為一股「新食力」，為搶攻「南向美食」商機，和興餐飲集團繼〈珍寶海鮮〉之後又再引進新加坡63年老字號〈黃亞細肉骨茶〉入口，開在台北信義區新光三越A8館的首店將於明（26)日正式開幕，這是立足新加坡超過一甲子的〈黃亞細肉骨茶〉首度跨足海外開店，也是百貨公司內首度出現肉骨茶專賣店。

〈黃亞細肉骨茶〉菜單叫座的菜式〈滷豬手〉，滷汁是用中式滷包加了南洋香料滷製，非常入味。（攝影／姚舜）

〈黃亞細肉骨茶〉的〈滷豬手〉，表皮油光透亮，入口柔嫩彈Q且不油膩。（攝影／姚舜）

〈黃亞細肉骨茶〉台灣首店占地35坪、共有86個客席座位，為原汁原味傳遞星國常民飲食文化體驗，店裝採新加坡茶餐室風格設計，菜單上有12道餐點，其中包括有5種潮州滷水、4種小菜、2款主食，而主力招牌就是〈上等肉骨茶〉。

〈鮮灼豬腰〉是用肉骨茶湯搭配切片的白灼豬腰，豬腰口感細緻滑嫩、非常美味。（攝影／姚舜）

每碗85元的〈肉骨湯麵線〉，是用肉骨茶湯煮口感爽俐且彈Q的金門麵線，值得推薦。（攝影／姚舜）

肉骨茶是「新加坡10大美食」之一，更是「遊新加坡必嘗美食」。其由來有很多說法，現今被廣泛採用的說法是，新加坡早年華人移民做的都是出賣勞力的活，為了補充體力，所以大早就以燉豬骨當早餐，就跟金門人的早餐吃鹹粥的意思一樣，體力足夠才好上工幹活。

〈黃亞細肉骨茶〉菜單上的〈私房醃菜〉不是冷菜，而是將醃漬的酸菜再用爆香過的八角與大蒜合炒上桌，配肉骨茶吃很開胃。（攝影／姚舜）

〈滷鮮冬菇〉的冬菇滷得很透，每份100元。（攝影／姚舜）

肉骨茶的湯內「其實沒有茶」，為什麼跟「茶」又扯上關係？說法又多了。一說是大清早吃肉骨，太油膩，喝茶可以去油解膩。另一說則是，二次大戰後有個叫李文地的攤販，在熬肉骨的湯中加了老家帶來的中藥材，強化「食補」的效果，結果大受當年的苦力歡迎。闖出了名號後，大家都將這李文地稱為「肉骨地」，「地」與「茶」的發音類似，後來就慢慢被稱為「肉骨茶」啦。

在新口坡，肉骨茶分「白湯」與「黑湯」2系，前者是用白胡椒和蒜豆提味，屬潮洲風味肉骨茶。後者是福建系口味，用豬骨熬的湯頭內加了中式藥材料包。

〈黃亞細肉骨茶〉備有不同醬料，讓食客享用肉骨時可以沾食或增減口味濃淡。（攝影／姚舜）

〈滷豆干豆卜〉可以吃出兩種口感，每顆20元的滷蛋則滷得很入味。（攝影／姚舜）

〈黃亞細肉骨茶〉賣的肉骨茶屬潮州口味，湯頭是豬大骨加了大量白胡椒與蒜頭熬足8小時而成，不過它的湯色既不黑、也不白，而是泛著黃金色調的茶褐色，可以致之？我沒問，這是店家的祕方，問了也不會答，所以，不問。

在白胡椒與蒜頭的加持下，這肉骨茶湯喝來微微辛辣且帶有蒜香。時序進入淡夏酷暑，也就是所謂「三伏天」的季節，喝這湯，有助排汗，把身體內一整年的寒氣排出體外，〈黃亞細肉骨茶〉在這時候開幕，還真會選時間。

〈蒜香鮮蔬〉是在汆燙的鮮蔬淋上蒜油並灑上蒜酥，每份95元。（攝影／姚舜）

為凸顯「原汁原味」，開在信義區新光A8館的〈黃亞細肉骨茶〉，店裝採新加坡傳統茶餐室風格設計。（攝影／姚舜）

〈黃亞細肉骨茶〉到了台灣，熬湯的豬骨與肉骨，用的都是雲林的「究好豬」，每碗肉骨茶中都有2根帶骨豬肋排，每根長10公司，肥瘦比例恰恰好，吃起來很過癮，而且骨邊肉本來就甜香。

〈黃亞細肉骨茶〉菜單上並有用肉骨湯煮製的〈鮮灼豬肝〉、〈鮮灼豬腰〉，以及〈肉骨 湯麵線〉。「灼」，指的是將食生料汆燙至八、九分熟後再料理，所以這片薄的豬腰或厚切的豬肝，吃起來表層微微的脆，肉裡則非常柔嫩細滑，非常好吃。〈肉骨湯麵線〉的麵線來自金門，口感爽利滑口，也很值得推薦。另外，用潮州式滷水滷製的〈滷豬手〉、〈滷冬菇〉、〈滷豆干豆卜〉與〈滷花生〉，也都滷得很透很到位，菜不多卻道道專精到位，小店走過一甲子猶能在市場屹立不搖，靠的就是真功夫。

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