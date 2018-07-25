蔣月惠上節目打臉自己？屏縣府發言人：世界怎麼了

蔣月惠爆紅，直率發言也引起爭議。（資料照，林彥君攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

屏東縣無黨籍議員蔣月惠咬傷女警爆紅，政壇颳起一股旋風。但她上台北接受媒體訪問，心直口快的發言也引起網友正反兩極評論。屏東縣府發言人、觀傳處長黃建嘉列出蔣月惠上節目五度「改說詞」打臉自己，黃建嘉嘆：世界怎麼了。

蔣月惠上節目受訪，不諱言自己要的是「新聞性」強，所以選擇在警局爆哭，上《新聞挖挖挖》時坦言她很會操弄媒體，為了對抗體系，所以「大聲哭給記者看」，她笑稱「我可以去當演員」，另外指控縣長潘孟安拿錢「就是要引起注意」。

蔣月惠上節目發言一出，引起網友兩派論戰。有網友大讚她講話直、態度很真「喜歡她的率真，不會受政論節目影響」；也有網友批「講話沒邏輯 論述能力不強」、「她是個有熱情願意為弱勢發聲的人，但手段真的不高明」、「有勇無謀，快回去屏東吧」

屏東縣府發言人黃建嘉則在臉書PO文，列出蔣月惠說詞反覆，她曾質疑「潘孟安拿了多少錢」，後來改口稱只是引起媒體注意；另外蔣月惠捧花上警局道歉被拒，放聲大哭，事後卻說「大哭一半是很難過，一半是給媒體拍的」。對此，黃建嘉感嘆表示「例子太多了，我也不知道世界怎麼了？」

以下為黃建嘉貼文:

原文：「潘孟安你拿了多少錢」

改口：「我沒有證據啊，其實吼，我告訴你，這是為了要給媒體報」

原文：「縣府威脅會褫奪公權」

改口：「縣府是沒有說，但是我想會這樣」

原文：「我是很誠心要道歉的」

改口：「我告訴你，大哭一半是很難過，一半是給媒體拍的，我知道這樣才有效果，哈哈」

原文：「他們就是要拆不同意戶」

改口：「我看著他（工務處長），我覺得他有點頭」

原文：「他們都霸凌我」

改口：「提案的時候，有時候連署是有給我幫忙」

(中時電子報)

文章來源：黃建嘉臉書

分析最新六都民調 網：白綠分手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。