蔣月惠上節目打臉自己？屏縣府發言人：世界怎麼了

2018年07月25日 08:37 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

屏東縣無黨籍議員蔣月惠咬傷女警爆紅，政壇颳起一股旋風。但她上台北接受媒體訪問，心直口快的發言也引起網友正反兩極評論。屏東縣府發言人、觀傳處長黃建嘉列出蔣月惠上節目五度「改說詞」打臉自己，黃建嘉嘆：世界怎麼了。

蔣月惠上節目受訪，不諱言自己要的是「新聞性」強，所以選擇在警局爆哭，上《新聞挖挖挖》時坦言她很會操弄媒體，為了對抗體系，所以「大聲哭給記者看」，她笑稱「我可以去當演員」，另外指控縣長潘孟安拿錢「就是要引起注意」。

蔣月惠上節目發言一出，引起網友兩派論戰。有網友大讚她講話直、態度很真「喜歡她的率真，不會受政論節目影響」；也有網友批「講話沒邏輯 論述能力不強」、「她是個有熱情願意為弱勢發聲的人，但手段真的不高明」、「有勇無謀，快回去屏東吧」

屏東縣府發言人黃建嘉則在臉書PO文，列出蔣月惠說詞反覆，她曾質疑「潘孟安拿了多少錢」，後來改口稱只是引起媒體注意；另外蔣月惠捧花上警局道歉被拒，放聲大哭，事後卻說「大哭一半是很難過，一半是給媒體拍的」。對此，黃建嘉感嘆表示「例子太多了，我也不知道世界怎麼了？」

以下為黃建嘉貼文:

原文：「潘孟安你拿了多少錢」

改口：「我沒有證據啊，其實吼，我告訴你，這是為了要給媒體報」

原文：「縣府威脅會褫奪公權」

改口：「縣府是沒有說，但是我想會這樣」

原文：「我是很誠心要道歉的」

改口：「我告訴你，大哭一半是很難過，一半是給媒體拍的，我知道這樣才有效果，哈哈」

原文：「他們就是要拆不同意戶」

改口：「我看著他（工務處長），我覺得他有點頭」

原文：「他們都霸凌我」

改口：「提案的時候，有時候連署是有給我幫忙」

(中時電子報)