減汙節電！中市輔導150處社區汙水健診

2018年07月25日 08:49 中時 盧金足

台中市環保局人員到社區健診，現場檢測pH值是否符合放流水標準。（盧金足翻攝）

台中市政府繼去年度輔導100處社區大樓，協助維持汙水處理設施正常運作後，今年再擴大規畫「社區汙水處理設施健診服務」，自4月中開跑以來，已免費替150處社區完成「全身健康檢查」。環保局表示，經輔導150處社區妥善操作，每日可有效處理約1萬6000公噸汙水，減汙量相當於3座文山汙水處理廠處理量，同時可節省龐大電費，有效提升環境品質。

環保局長白智榮指出，社區汙水處理設施健診服務，也像人體健康檢查一樣，包括檢視汙水池的送風量是否適當（心肺功能）、放流水是否妥善加藥消毒（免疫功能），以及處理池的浮渣汙泥有無定期抽除（排泄功能）等，依據各社區「症狀」，現場開立「處方籤」，輔導各社區加強改善，後續環保局會再「回診」，確認社區的改善狀況。

就目前初診過的150處社區，常見症狀包括曝氣鼓風機送風量未隨汙水量多寡而調整，產生用電量過多情形；其次，未定期檢查消毒劑是否足夠，也是較多社區會忽略的情形。

另外，繼去年環保局輔導西屯區288戶百達富裔社區，調整鼓風機操作方式，成功為社區每年節省約18萬元的電費後，今年度再協助南區139戶親家新觀社區，依照汙水量調整鼓風機曝氣方式，初步估算每年可節省約7萬元電費，真正省錢又環保。

白智榮強調，河川的有機物汙染來源，一般家庭生活汙水量至少佔一半以上，因此水利局正加速辦理公共汙水下水道系統，積極解決生活汙水問題。

但在家戶汙水未全數納入公共下水道系統處理前，輔導大型社區大樓發揮原有汙水處理設施功能，即可避免讓社區地下室成為孳生蚊蠅及臭味的溫床，同時也讓河川水質提升；環保局9月將舉辦「社區健康寶寶」評比活動，評選汙水處理設施優良社區大樓，獎金最高2萬元。

(中時 )