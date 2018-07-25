不吃晚餐是減肥捷徑？醫師：絕對讓你墜入深淵

不吃晚餐雖可減少熱量攝取，但這樣做難以持久，且極易引發胃部病變。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

不少人有個迷思，以為不吃晚餐可減少熱量攝取，是減肥的終南捷徑，這其實想得太簡單了。醫師說，省略晚餐的方法無法長久持續，還會讓身體反彈，最終變得更肥胖。而最麻煩的是，如果胃不好還這麼做，極易引發胃部病變。營養學家則建議，下午提前補充少量碳水化合物、脂肪，及攝入必須的蛋白質、膳食纖維，就可達到不吃晚餐的減肥效果。

有網友發問「晚上不吃飯減肥，是捷徑還是深淵？」上海市醫院營養科醫師郝志軍表示，晚上不吃飯肯定會讓人墜入「深淵」，他解釋，人的胃排空時間是4小時，如果晚上不吃東西，隔天胃部空空如也，在沒有食物可消化的情況下，倘若胃本身不好，胃黏膜屏障就會被破壞，引發胃部病變。

如果真想不吃晚飯減肥，怎樣才能達到成果呢？大陸食品營養博士范志紅指出，這裡所謂的不吃晚飯，不等於晚飯的營養全部丟掉。眾所皆知，想減肥得減少碳水化合物和油脂，那麼我們可在下午提前吃進去偏少的碳水化合物、脂肪，同時保證一天中蛋白質食物和膳食纖維的攝入。

比如說，在下午4-5點喝杯牛奶或優酪乳、吃個蛋，喝一小碗快煮或快沖的燕麥粥，或者吃個蘋果。基本上，把晚餐的蛋白質吃進來，再加少量碳水化合物。這樣也不會妨礙傍晚去健身。

(中時電子報)

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