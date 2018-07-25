影》增特殊直立設計 香港推5種新版港幣鈔票

2018年07月25日 08:55 中時電子報 李靖棠

據香港文匯報報導，事隔8年之後、港幣鈔票的樣式再度改變，香港金融管理局及三間發鈔銀行（香港渣打銀行、中銀香港和香港匯豐銀行）於昨日共同公佈新版樣式，加入多種設計主題：金融中心、香港世界地質公園、粵劇、蝴蝶和港式茶文化。新版的港幣面額則維持原樣，其中、最大的千元新鈔將在年底進入市場與民眾見面、而500元面額的新鈔則將在明年初亮相。

香港金管局昨日介紹時表示，新版的港幣鈔票面額維持1,000元、500元、100元、50元、20元5種，但與當今使用版本最大不同之處是：三間發鈔銀行首次統一每張同面額鈔票的背面主題與顏色，與過往擁有3種版本的港幣極為不同。

新版5種不同面額的港幣紙鈔主題。（圖/中新社）

新加入直式主題設計的港幣圖案。（圖/中新社）

金管局副總裁李達志在介紹時指出，香港上次推出新鈔是在2010年，每隔一段時期、就會設計和推出新系列鈔票，主要目的是讓流通鈔票，能夠使用最新的印鈔科技，讓偽鈔犯罪集團難以模仿或複製。新版本的鈔票，加入了6個重要的防偽特徵，放在5個面額鈔票的相同位置上，其中「動感光亮圖案」，市民只需輕微傾斜鈔票，就會看見圖案中的閃亮圓環會轉動。

新版港幣設計主體也加入了粵劇。（圖/中新社）

除了更為生活化且生動的主題外，新版本的港幣設計中，還首度出現直幅設計，讓習慣橫式紙鈔的我們感到相當驚豔。

(中時電子報)