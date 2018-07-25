放火夜闖命案廢墟 網驚見鬼影「有4個人瞪你」

放火夜闖網路上流傳的凶宅鬼域（影片來源／YT 放火 Louis）
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中時電子報

農曆中元節將屆，知名YouTuber「放火」近日夜闖台北三芝命案廢墟試膽拍片，挑戰在凶宅鬼域探險過夜，現場遍佈廢棄瓶罐、雜物，氣氛陰森詭異，還一度聞到怪味不舒服。影片曝光後引發粉絲討論，更有網友驚見不尋常畫面，「好像看到人臉」、「有4個人瞪你」。

他與拍片夥伴日前到三芝命案廢墟試膽，自備睡袋挑戰在鬧鬼凶宅過夜，直言「在這兒住一晚，能夠撞見（好兄弟）的機率應該更大吧」。

靈異探險一開始先走訪凶宅各個空間，現場廢物物品凌亂四處，而現場詭異氣氛也讓放火一改過去拍片風格，坦言很害怕，「我發現我有點嗨不起來，大家都知道放火形象就是那種嗨嗨的嘛，到現場我就覺得...，我沒辦法超大聲那樣吼」。

探險期間，他一度聞到不太舒服的怪味道，在屋宅一處隔間前止步，最後拒絕進入；黑幕之中還傳來鳥叫聲，讓現場瀰漫不安氛圍，廢棄空間使他不時自覺壓迫感，自嘲應該腦袋撞到的人才想到廢墟過夜。

不過，拍片過程的動靜卻引來附近住戶報警，導致夜宿挑戰必須中止，最後一行人由巡邏員警載回派出所轉搭車。

影片曝光後吸引逾67萬次網友點閱率，有網友留言，「你說有怪味的地方我有看到黑影」、「1：21有4個人在瞪你」、「7:03好像看到一個人臉」、「真的有不只一個」；另還有回應說，「可以等鬼月啊！快要到了，一定更刺激。」

(中時電子報)

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