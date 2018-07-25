慎選寵物專用洗毛精 大熱天別讓毛小孩飄異味

「可樂」是寧寧從台中的動物醫院領養的流浪狗，大熱天最喜歡洗澡。（盧金足攝）

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坊間很多狗貓的清潔劑，有的飼主甚至以人使用的洗髮精來清潔小狗，認養2歲流浪狗「可樂」的寧寧建議，還是要用寵物專用洗毛精，她舉自己常用的「喵汪懶得洗」，從「可樂

」領養開始一直洗，大約可以3周才洗澡1次，她是忙碌的上班族，可以省去不少麻煩。

寧寧表示，夏天高溫別用香味掩蓋狗的氣味，沒香味才是最適合毛孩的清潔方式，她以「喵汪懶得洗」寵物專用洗毛精，透過「清潔」解決「氣味」，很多養毛小孩的同好，還會互相交流清潔毛小孩的心得與經驗，狗狗身體常保乾淨，也縮短人們與毛孩之間距離感。

家裡第一次養狗，寧寧本來很擔心不知道如何與狗狗相處，也常聽到養狗會把家裡搞得狗味滿天，現在天氣動輒30多度

，人都熱到受不了，有的長毛狗更熱到快中暑，而且隨著高溫，狗狗散發臭味濃郁，但是要幫狗洗澡也是大工程。

「來洗澡了！」大熱天狗狗也從洗澡過程獲得消暑，寧寧表示，毛小孩是現代人的寵物、生活伴侶，但人狗居住同一空間，居住在公寓社區的民眾，有的會抱怨養狗鄰居飄出的狗異味，她提醒，毛小孩背負髒臭汙名，主人如能深層清潔毛孩皮囊，徹底帶走細菌，自然沒有味道。

「可樂」是寧寧從台中的動物醫院領養的流浪狗，個性十分乖巧有靈性，常常陪著爸爸、媽媽整理果園，有次奶奶在庭院跌倒，還很機靈的奔跑回到屋內汪汪大叫討救兵，遇到假日才回來家裡的哥哥、姊姊，「可樂」每次都會咬著拖鞋熱烈歡迎。

養了「可樂」後，寧寧發現「可樂」還有個好習慣，每天一早都會自動外出上廁所，務必屎不留家中，全家人都喜歡可愛又乖巧的「可樂」，毛小孩不只是人類的好朋友，已被他們視為歡樂親密的家人。

(中時 )

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