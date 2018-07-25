為顛沛流離者點燈 約旦慈濟26年關懷不輟

2018年07月25日 09:59 中時 廖德修

敘利亞難民感動落淚表示，慈濟志工陳秋華(左)像他的兄弟一樣，彼此交心。讓約旦慈濟分會負責人陳秋華感動不已。（圖／慈濟基金會提供）

因為有愛，語言無礙。台灣慈濟約旦義診團用英文與翻譯溝通，再請當地志工翻成阿拉伯文。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善志業顏博文執行長（左）與哈希米慈善組織續約《合作協議書》，共同繼續提供貧民、難民家庭相關慈善、助學金、醫療等援助。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工與義診團帶著台灣農委會提供的大米，還有當地採買的糖、豆子、油、茶葉等，前往貝都因帳篷區發放與家訪，並針對需要醫療援助者進行評估。（圖／慈濟基金會提供）

歐菈小學畢業生從慈濟約旦義診團手上拿到畢業證書，感到很開心。（圖／慈濟基金會提供）

一望無際的沙漠，卻是遊牧民族與難民的住所；居無定所的帳篷區，出現一群藍天白雲的身影，未曾間斷的照顧著這群流離失所的人。

一群主要由台灣組成的「慈濟約旦義診團」，7月22日前往約旦發放，7月23日展開為期6天的大型義診，預計超過2千人獲得醫療援助。慈濟在約旦時間7月23日傍晚與哈希米慈善組織（JHCO）簽約，共同為當地貧民、難民提供援助與輔導，創造自力更生、自給自足之機會。

天然資源有限的中東國家約旦，境內收容數百萬來自敘利亞、伊拉克、巴勒斯坦、葉門、蘇丹等國的難民。成立26年的慈濟約旦分會多年來持續關懷敘利亞難民、以及經常被迫搬遷的貝都因人帳篷區，提供物資與關懷，不定期結合慈濟醫療志業舉辦義診，為三餐都無法溫飽的人提供基本的人道關懷。

由慈濟醫療志業執行長林俊龍帶隊，偕同慈濟慈善志業執行長顏博文、慈濟醫院、國際慈濟人醫會、慈濟志工組成的慈濟約旦義診團，7月22日會合在約旦，慈濟約旦義診團中，將近一半是2016年底曾前往約旦義診的成員。一行人甫出關，由約旦慈濟志工帶領前往貝都因帳篷區、慈心之家、歐菈小學進行發放。

貝都因（Bedouin），阿拉伯語即沙漠的遊牧民族，因世代變遷，部分居住在都市的貝都因人，每年需花800約旦丁那（JOD），約新台幣3萬4千元的租金，才能在政府指定的沙漠區搭帳篷；或在窪地、或在河谷區，東搬西遷的生活經常讓前往關懷的慈濟志工撲空。但鍥而不捨的慈濟志工，總努力找到他們，讓連喝水都得用錢買的貝都因人，可以增補營養。

7月22日慈濟志工與義診團帶著台灣農委會提供的大米，還有當地採買的糖、豆子、油、茶葉等，前往貝都因帳篷區發放與家訪，並針對需要醫療援助者進行評估。

慈濟關懷貝都因人17年，從小看到大的孩童們看到慈濟志工開心地跑著，台中慈濟醫院院簡守信院長發現一位腳底被割傷的小孩，竟然只用塑膠袋包紮，立刻蹲下來為他清潔、處理傷口。

7月23日一早，慈濟義診團前往塔拉博特社教中心（The Tarabot Social Center）進行義診，當天共420人受到醫療照護與治療。一位慈濟照顧戶接受針灸後疼痛舒緩，向約旦慈濟志工陳秋華感恩，並豎起大拇指說很棒，照顧戶感動落淚表示，慈濟志工陳秋華像他的兄弟一樣，彼此交心，如果將來回到敘利亞，一定要煮蔬食來款待慈濟人。

真情流露的一句話，讓慈濟約旦分會負責人陳秋華，忍不住抱著他，真心祝福他們能安穩地再回到家園。

義診結束後，由慈濟慈善志業顏博文執行長代表與哈希米慈善組織（JHCO）續約《合作協議書》，持續援助塔拉博特社教中心。哈山親王（Hassan bin Talal）也蒞臨見證，共同繼續提供貧民、難民家庭相關慈善、助學金、醫療等援助，以及免費課後輔導、技能培養、知識課程等。

慈濟基金會表示，慈濟約旦義診團將於7月23日到28日進行6天義診，在阿紮來卡難民營（Azraq）、社教中心、難民進修中心等地，期間也會拜訪當地聯合國難民署，以及世界第二大的難民營札塔里難民營（Zaatari），希望能為當地苦難人提供基本的人道援助。

(中時 )