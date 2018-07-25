南市掩埋場 太陽光電年發電量全國第一

2018年07月25日 10:00 中時 洪榮志

台南市政府環保局響應循環經濟，善用南部日照充足的優勢，從2015年起將已封閉的垃圾掩埋場設置太陽光電系統，迄今已有9處掩埋場完工併聯發電，每年平均發電量達1750萬度，掩埋場太陽光電發電量全國第一。

環保局指出，該局響應行政院推動太陽光電系統政策，從2015年起著手規畫將已封閉復育掩埋場土地招租種電，同年9月由太陽能專業規劃廠商取得開發權，在全市9處廢棄物處理設施及土地設置太陽光電系統。迄今已完工發電的有城西飛灰固化廠屋頂型、城西零期、將軍西和漚汪、西港大塭寮、鹽水一期及麻豆一期、新營三、四、五期掩埋場地面型共9處，太陽光電系統建置12.3 百萬瓦特（Mege Watt），為全國最大復育掩埋場太陽光電廠設施。

其中，新營三、四、五期掩埋場太陽光電設施總設置容量6.426 百萬瓦特，預估平均每年發電量可達900萬度，也與掩埋場1、2期用地闢建的公園及壘球場結合，成為一個休憩運動的光電園區，有利推廣環境教育。

環保局強調，台灣地小人稠，可利用設置太陽光電設備的土地不多。市府將已完成復育且閒置的掩埋場土地設置太陽光電設備，不僅可以解決用地取得困難的問題，兼顧環保與綠能發展，還能賦予掩埋場新生命，可謂一舉雙得。

(中時 )