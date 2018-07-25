闖入戈蘭高地 敘國蘇愷24戰機遭以色列擊落

俄羅斯空軍現役蘇愷24戰機。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據以色列時報（Times of Israel）報導，長時間處於矛盾和對立狀態的以色列和敘利亞，日前再次爆發邊境衝突，一架隸屬於敘利亞空軍麾下的蘇愷24戰機（Sukhoi-24），在進入爭議領土戈蘭高地（Golan Heights）領空時，遭到以色列兩枚愛國者飛彈（PAC-2）攻擊，造成戰機墜毀、且一名敘國飛行員當場殉職。

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以色列空軍（IDF）事後發出聲明稿表示，「我們從敘利亞戰機逼近邊界時，就啟動全程監控的行動，一直等到戰機深入我方領空達2公里之際，才發射飛彈攻擊。」而俄羅斯衛星網（Sputnik）報導中指出，被擊落的戰機墜毀於敘利亞西南省份，一處仍被伊斯蘭國（ISIS）掌控的地區，機上殉職的飛行員疑為阿馬拉上校（Col. Amran Mara’e）。

敘利亞官方通訊社非常不滿，認為以色列在戰機仍在自家雅爾木克（Yarmouk Basin）區域時，就對戰機發射飛彈攻擊的動作，無疑像一名「恐怖份子」的作為！事實上，這也是繼2014年之後，以色列首度擊落敘利亞的軍機，當年的情況與迎擊模式，幾乎和今日一模一樣。

敘利亞空軍一架蘇愷24型戰機遭以色列擊落。（圖/蘇霍伊集團官網）

擁有豐富約旦河（Jordan River）水資源的戈蘭高地，從1967年六日戰爭（Six-Day War）後，被以色列實質占領至今，但聯合國（UN）與許多國家仍認定該地屬於敘利亞，不僅成為以敘兩國如今最難解的心結之一，也讓該地的「領空」管轄權，成為經常發生矛盾的導火線之一。

雖然不少俄國或以色列媒體第一時間判定，遭擊落的戰機是俄製的蘇愷24戰機，但以色列空軍至今仍無法真正確認型號，故也有少部份當地媒體認為，也很有可能是時間相近的蘇愷22型戰機（Sukhoi-22）。

(中時電子報)

文章來源：IDF shoots down Syrian fighter jet that entered Israeli airspace

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