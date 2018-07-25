東亞青運遭停辦 蔡英文挨轟：又「拖累」台灣

2018年07月25日 09:54 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

東亞奧林匹克委員會認為台灣推動2020東奧正名公投，違反國際奧會規定，昨召開臨時理事會表決通過停辦2019年台中東亞青年運動會。對此，前國民黨立委孫大千指出，蔡英文又再一次的「拖累」了台灣。

東亞青運被停辦引發全國關注，國民黨台北市長參選人丁守中昨表示，要用公投自行改變奧會「中華台北亅名稱，會讓台灣從此辦不了國際賽事，世大運將成絕唱。總統蔡英文昨也在臉書發文指出，「台中沒有錯，台灣沒有錯，日夜苦練的各國年輕運動員更沒有錯，沒有人應該遭受這種粗暴的對待」。

對此，孫大千在臉書發文指出，東亞青運是台灣首度舉行的國際奧運賽事，原本由前市長胡志強爭取到主辦資格，中國大陸當時不但沒有阻擋，甚至表達默許的態度。因此北京方面並沒有反對台灣主辦這項賽事。但在民進黨執政的兩年之中，中國大陸並未立即出手，來強制主導取消台中市明年的主辦權。因此，代表北京政府曾經對蔡英文保存了彈性，也對台灣保留了善意。

「民進黨不但沒有能力維持台海的現狀，反而為所欲為的糟踏作賤國民黨建立不易的和平穩定的架構」。孫大千指出，從「誠實的台獨」，到積極介入美中貿易對決，聯美抗中，到呼籲世界各國圍堵中國，再到近日外交部長甚至公開宣稱，台灣完全要依靠美國的軍事保護。這種種作為，都會一步步的將台灣推向一個極度危險的未來，且大幅的縮小台灣的生存空間。

孫大千直言，兩岸之間正在上演著中國大陸和台獨勢力的世紀對決，雙方狠話放盡，動作頻頻，可憐的是無辜的台灣人民，明明大多數民眾都是反對台獨，卻還得遭受流彈波及的池魚之殃。

(中時電子報)