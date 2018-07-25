想「大螢幕」追星？日本電影院購票流程、優惠小撇步大整理！

2018年07月25日 18:18 中時電子報 簡怡欣 文／樂吃購！日本、編輯／

你喜歡看日本電影或動畫嗎？若是嫌台灣上映太慢，來日本旅行時又恰巧碰上檔期的話，何不就到電影院進行一場「大螢幕」追星之旅呢？以下就為大家介紹怎麼在日本買電影票，又要怎麼看準時機，以優惠價格買到電影票！而電影院不只看電影，還有許多有趣商品可購買喔！「樂吃購！日本」編輯部就來一一為粉絲戲迷們做整理！

▋日本五大電影公司是哪些？哪裡看電影最方便？

日本電影業發達，生氣蓬勃，主要有五大電影公司──東寶、松竹、東映、角川與日活積極產出作品，而這些電影公司旗下，有許多從屬的電影院，其中又以東寶、松竹、東映的戲院數較多。電影院要放影片、排檔期，都得向電影公司「引進」作品，所以可想而知，戲院當然也會「私心」地想要先推崇自家作品，所以到日本看電影時，也要稍微注意一下電影院與電影公司的從屬關係，有時候，你以為的「大片」，可不一定走到每一家電影院都會演呢！建議先查好再出發，避免向隅囉。

而哪些電影院又隸屬於哪些電影公司呢？以東京都的「新宿」為例，在JR新宿車站徒步10分鐘圈就有九家電影院！位於歌舞伎町的「TOHOシネマズ新宿」，隸屬於東寶系統（東寶的日文念法就是「TOHO」），新宿ピカデリー隸屬於松竹電影公司，新宿バルト9則歸於東映旗下。除了日本出品的主流作品之外，其他像是新宿武藏野館、K's cinema這些規模較小的戲院，則常上映獨立製片或歐洲、亞洲其他地區的藝術片，對電影迷來說，新宿可說是能滿足各種觀影需求的電影激戰區呢。如果是喜歡追影展的旅人，每年10月舉辦的東京國際影展（東京国際映画祭），近年則會在六本木Hills的TOHO電影院、東京國立近代美術館等場地舉辦。

日本電影院購票流程、優惠小撇步報你知。（圖/樂吃購！日本 提供）

日本電影院購票流程、優惠小撇步報你知。（圖/樂吃購！日本 提供）

▋如何購買電影票

稍微對電影公司與電影院有點概念後，接下來再為大家介紹如何買票吧！首先，就以電影院數量較多的東寶系統「TOHOシネマズ」為例。除了臨櫃請工作人員幫忙之外，也可自行使用機台購票。首先，先選擇①想要購票的日期，以及②想要看的電影。（假設是想看是枝裕和導演的《小偷家族》（万引き家族））

接下來，再選擇欲觀賞的電影場次時間，無法點選的場次（灰色的部分），代表上映時間已過或已無坐位不能購買。場次下方的圖案代表目前售票狀況，如雙圈代表還有很多票、單圈代表可以購票、三角形表示剩餘的票數不多，打叉則表示已售罄。按入③欲購買的場次後，再選擇④電影票張數／觀影人數。（假設欲觀看20:40的電影，兩張星期三的女性優惠「Lady’s Day」票）

選好後，便進入⑤選座位的示意圖，選好位置後，再⑥選擇票的種類。

進入確認畫面後按⑦「次へ」，再選擇⑧付款方式，就可以成功購入電影票囉！

很多電影在上映前就會先推出被稱為「前売券」的預售票，多會是印上電影視覺設計、名片大小的小卡。（圖/樂吃購！日本 提供）

▋怎麼買電影票最划算？

知道要怎麼買票了，接下來就來介紹怎麼買最划算！在日本看電影一般票價為1800円（非二輪、3D或其他特殊劇院），並提供許多優惠規則，每家電影院都不盡一樣，但大多會有以下方案：

・ファーストデイ（First Day）：每個月的1號會打折，大多為1,100円。

・映画の日（電影之日）：電影之日設在12月1日，有些電影院會在這天提供優惠價，大多為1,100円。

・レディースデイ（Lady’s Day）：毎週三提供女性優惠價，大多為1,100円。

・シニア割引（年長者優惠）：シニア指的是「Senior」，即為年長者之意（60歲以上），大多為1,100円。

看完電影之後，能逛一逛電影院的販賣部挖寶。（圖/樂吃購！日本 提供）

▋在電影院還可以怎麼「買」？

在日本的電影院裡，其實不是只能買電影票，其實還有許多衍生商品可以供劇迷們購買呢！

看電影前：預售票

除了用以上的辦法現場購票之外，很多電影在上映前就會先推出被稱為「前売券」的預售票，預售票大多會是印上電影視覺設計、名片大小的小卡，一張約1,400円，相較之下比一般購票更划算，有時，電影公司還會贈送「特典」（大多為資料夾）給先購買者，相當具有收藏價值呢。

看完電影：周邊商品、場刊

看完電影之後，如果想要更深入了解電影幕後，或者是想買些什麼做紀念的話，就逛一逛電影院的販賣部吧！因為不僅可以在這裡買到記載電影內容與幕後花絮的場刊（パンフレット），還能購買到電影製作團隊推出的原創商品呢，比如說如果是校園愛情電影的話，可能就會推出成對的文具、可愛的紙膠帶等，如果是超級英雄電影，可能就會推出印上該人物的貼紙、筆記本、人偶玩具等，讓觀影的樂趣不只停留在記憶之中，也能化為實體商品帶回家喲。

不用買就能免費獲得的電影DM（フライヤー）是最省錢也最容易收藏的電影紀念品。（圖/樂吃購！日本 提供）

免費也最受收藏控喜愛：電影DM

最後要介紹的東西，是不用買就能免費獲得的電影DM（フライヤー）！就像台灣常見的電影酷卡一樣，日本的電影DM大多為B5 size，且因為電影從宣布要演到正式上映，往往都會超過半年，因此在這段期間，DM的視覺設計也會漸漸變化，也成為喜歡電影的蒐集控們，對錢包最溫柔也最容易收藏的電影紀念品囉。

不管進不進場觀劇，其實電影院都很值得喜歡日本電影、日本明星的旅人前往一探喲，不管是逛逛商品部或者是看看推出了什麼新版的電影DM，都是一項有趣的體驗呢！

●其他日本電影小知識：

・電影沒字幕？！

在日本看電影有個不同之處，就在於一般電影是沒有字幕的，畫面相當「乾淨」，外國電影則會分成配成日文的「配音版」（吹き替え）與保持原音但打上日文字幕的「字幕版」，選擇場次時別選錯囉！

・檔期慢半拍？！

有在關注電影市場的旅人們可能會發現，日本的電影檔期似乎有些「慢半拍」，許多都上映一陣子甚至已經下片的電影，日本才正要上檔呢，其實是因為日本電影市場保護機制使然，國內外電影既得要符合一定比例，又需醞釀宣傳期以保證票房，還必須重新再配音，諸多作業使得外國電影得要慢慢「排隊」才會上檔。

其他常見優惠方案：

・夫婦50割引（夫婦50優惠）：夫婦其中一位年滿50歲，便可享有兩人同時購票的折扣優惠，如TOHO系統、東映系統為2200円，松竹系統為2600円。

・レイトショー（Late Show）：相較於台灣的早場優惠時段，日本反而是有「晚場時段」，有些戲院會提供毎日20時以後的優惠折扣，大約為1,300円。

(中時電子報)