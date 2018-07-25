資深女星扛700萬債務休夫 憂鬱症復發出現幻聽「要她跳樓」

馬惠珍人生坎坷，不僅欠債離婚，甚至左耳失聰導致憂鬱症復發。(圖/中時資料照)

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中時電子報

資深藝人馬惠珍曾演出《懷玉公主》、《大珍珠》等膾炙人口的戲劇，更曾以《路邊董事長》入圍金鐘獎戲劇節目女配角，不過人生卻比戲劇更峰迴路轉，不僅欠債700萬導致婚姻破碎，甚至左耳失聰導致憂鬱症復發，出現「跳樓」幻聽。

根據《蘋果》報導，馬惠珍18歲就出道，近40年演藝圈人生，演出的戲劇多達上百部，就在28歲嫁給初戀淡出演藝圈後，原以為找到依靠共度一生，未料卻是惡夢的開始，老公為了創業當老闆，不僅生活開銷靠她拿婚前收入支付，還建議她把名下房子貸款至近700萬元，甚至藉故員工有困難要幫忙，實則是薪水付不出來，最後忍無可忍在40歲時主動提離婚，原希望男方付贍養費，未料前夫竟回「房子是妳的，是妳在住」，加上把女兒監護權給她，讓她不多計較爽快斬斷10年婚姻。

馬惠珍為了扶養女兒，重返演藝圈拍戲，未料拚命工作卻賠掉與女兒相處時間，互動僅靠紙條傳遞，最後把女兒送出國深造，竟4年沒接到戲劇邀約，加上前夫中風成為箭靶，多重壓力逼迫讓她罹患憂鬱症，甚至出現幻聽，在耳邊反覆說道「找個最高樓層跳下去就沒事」，直到求助醫生加上親友陪伴，才走出人生低潮。

近年馬惠珍忙著賺錢還貸款，十幾年來沒再戀愛，她表示不排斥第二春，無奈就是沒有機會，與女兒則每天靠通訊軟體維繫感情，至於是否希望女兒陪伴身邊?她坦承年紀大了會想念，但無奈就是說不出口要她回來。

(中時電子報)

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