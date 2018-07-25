防馬英九再起 吳敦義遭爆私下沙盤推演設「防火牆」

前總統馬英九。（圖/報系資料照,陳君瑋攝）

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中時電子報
/綜合報導

近期前總統馬英九涉三中交易案遭台北地檢署起訴，國民黨中常會寒冬送暖，上週安排馬英九赴中常會說明，儘管登記發言的中常委一面倒力挺馬前總統的清白，但黨主席吳敦義卻向在場中常委表明「挺馬清白，但也不會為馬背書」。有週刊報導指出，吳面對馬可能再起，已設好防火牆暗防馬英九。

據《鏡周刊》報導，前總統馬英九日前南下高雄展現超高人氣，「再起」聲浪不斷，引起部分藍營人士擔憂，親吳人士力主藍營必須和馬設好防火牆，避免馬官司延燒拖垮藍營，不論馬如何東山再起，都是現任藍營高層不樂見的事。

國民黨中常會上週安排馬說明三中案，登記發言的中常委儘管一面倒力挺馬英九清白，但吳敦義的態度就是具體的指標，吳除了在馬報告前，向在場中常委強調，中常會安排馬來報告，「不是為馬背書」。

這位人士進一步說「吳敦義就算相信馬的清白，但回歸政治判斷，很清楚馬要從三中案全身而退，恐怕難度很高。」他也指出，吳在邀請馬報告前，私下就與幕僚做過沙盤推演，馬目前遭起訴的內容，要在3年、5年內脫身，幾乎是不可能的事。「只要三中案有黨內人士遭判刑，國民黨一定會被不斷遭消費，吳敦義必須設好自己的『馬其諾防線』，否則不只自己2020大選不用打，2024恐怕也不用玩了。」

親馬人士表示，馬英九深感不解，認為三中案是黨產，在廣電三法還有民進黨政府追殺的壓力下，他身為黨主席為了黨的未來才做出這些處理。

該人士並提出兩點質疑，一、吳敦義當時擔任國民黨祕書長，三中案怎麼會跟他無關；二、北檢提出吳敦義曾上簽呈給黨主席吳伯雄，形容中影案「銀未入手，而貨已失控，其不合理交易原則至明」、「此一回算機制，3年內必將遭受各種魔考」，吳也沒出面說明相當奇怪。

(中時電子報)

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