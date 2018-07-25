外籍漁工頻遭剝削 人權團體要求檢視法規

2018年07月25日 10:11 中時 李宜秦

外籍漁工人權保障聯盟在內政部移民署舉辦的「防制人口販運國際工作坊」會議館前抗議，引大批警力戒備，現場場面十分火爆。 圖／李宜秦攝

台灣人權促進會副秘書長施逸翔說，雖然政府強調已落實移工保護，然而台灣漁船卻在5月遭到扣留，還被指出船上勞動環境惡劣，十分諷刺。 圖／李宜秦攝

人權團體高喊「檢視法規、杜絕人口販運」口號。 圖／李宜秦攝

內政部移民署於今明兩天展開「防制人口販運國際工作坊」會議，邀請國內外專家一同研討、分享杜絕人口販運辦法。諷刺的是，有台灣漁船近日遭扣留時，被指出該船的勞動環境惡劣、漁工遭剝削。外籍漁工人權保障聯盟在會議場外高喊「檢視法規、杜絕人口販運」口號，現場場面十分火爆。

移民署今明兩天召開「防制人口販運國際工作坊」，邀集國內外專家學者共同研討杜絕人口販運的機制與辦法，同時向國外專家展示我國為保護外籍漁工所做成就。

然而今年5月卻有台灣漁船福珄因違反國際公約《漁撈工作公約》被扣留在南非開普敦時，被指出該船的勞動與生活環境惡劣，漁工無合約保障。

另外美國於本月初發布的「2018人口販運報告」中提及台灣漁船船東虐待外籍漁工現象，批評台灣漁工低薪、飲食不足等現象。報告以過去81個境外聘僱漁工被囚禁地下室與台灣仲介公司巨洋國際涉嫌販運柬埔寨漁工等案例，指控台灣政府對人權侵害事件裁罰過於寬鬆。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，政府一直因台灣多年在人口販運報告中被評為第一級而沾沾自喜，然而我國對漁工的保護其實只是及格邊緣，自2015年起每年台灣遠洋漁業都被點名，表示漁工剝削問題一直存在，政府卻仍試圖以國際會議粉飾太平。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達說，許多仲介扣留移工證件、拘禁或恐嚇移工，讓移工須負擔高額仲介費，法律也不允許移工自由轉換工作或雇主，他指出許多菲律賓籍漁工薪水都會被莫名被扣除5到7千元，加上扣除膳宿費、勞健保費，最後實拿僅6到7千元，遠低於勞基法規定的最低薪資。

台灣國際勞工協會秘書長陳秀蓮批評政府「只開光鮮亮麗的會議，卻不願意真正關心外籍漁工處境」，呼籲政府應立即簽署國際勞工組織漁業工作公約，並將其國內法化，她說現行法規漏洞百出，根本在製造人口販運的機會。

(中時 )