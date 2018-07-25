老公祭「撿屍補償」 蛇姬林采緹入住百萬月子中心

2018年07月25日 10:16 中時電子報 吳品瑤

女星「蛇姬」林采緹與「UNDER LOVER」成員胡睿兒，從交往至今風波不斷，兩人於5月公開雙喜臨門，沒想到在老婆臨盆之際，爆出胡睿兒在夜店「撿屍」，被對方怒告性侵，讓外界看傻眼，事後他也在臉書反省自轟是「王八蛋」，同時也對老婆做出實際補償，除了全程陪產外，更砸錢讓林采緹到超高級月子中心住好住滿，粗估花費百萬。

老公胡睿兒在老婆臨盆之際爆出撿屍醜聞，事後林采緹在IG貼文回應，表示會陪胡睿兒一起面對，看似已原諒老公，而胡睿兒則收起玩心，除全程陪產外，更被《鏡周刊》目擊上週四(7/19)帶著老婆孩子入住位在西門町的高檔月子中心，移動過程中全程跟在護理人員身旁緊盯兒子，疼愛妻兒的心情不言而喻，據悉，他為太太選擇該月子中心最貴的20坪房型，一天要價近3萬，胡睿兒一定就是30天住好住滿，加上老婆在知名婦產科生產的費用及其他開銷，他在老婆、兒子身上花費超過百萬。

而夫妻倆迎接新生命感覺相當開心，但其實背後還有一堆麻煩事要處裡，林采緹因為兩年前呼麻又說謊，重挫形象，演藝事業掉到谷底，經紀公司向她求償300萬，目前案件還在審理中；至於胡睿兒，也因先前爭議不斷而搞臭演藝事業，遭唱片公司求償1千萬違約金，如今又沾上撿屍案，導致赴陸工作全面停擺，只好乖乖待在老婆身邊，好好當奶爸。

(中時電子報)