二級保育台北赤蛙 水雉生態教育園區現蹤

2018年07月25日 10:44 中時 莊曜聰

體型嬌小、模樣可愛的台北赤蛙棲地逐漸縮小，也被列為珍貴稀有的二級保育類動物，在新北市、桃園市、台南市及屏東縣等地有目擊記錄，日前台南官田水雉生態教育園區也發現牠的身影，台北市立動物園透過植被與棲地觀察，確認這裡是台北赤蛙喜歡的環境，且族群規模不小，令人振奮。

台北赤蛙原本是台灣平地常見的蛙種，在西部地區都有觀察記錄，多半在水田、草澤、埤塘等地出沒及繁殖，但受到土地開發、環境變遷及農藥濫用的影響，僅剩下零星族群，也被列為二級保育動物。

官田地區近年來因為復育水雉，除了逾8公頃的生態教育園區外，周邊採用友善種植的農地面積也日益增加，營造出適合台北赤蛙生存的環境，去年有民眾在園區意外發現赤蛙蹤跡，台北市立動物園得知消息，也與園區合作，調查台北赤蛙分布情形。

年初開始，園區採用低干擾的方式，並採用聲音辨識來確定有無台北赤蛙，經過在棲地實地進行調查後，日前確認園區核心水域向外放射的全區水域，都有台北赤蛙的蹤跡，估計至少有上百隻，整個水雉生態教育園區可說是被台北赤蛙包圍了，也讓工作人員及保育人士覺得開心。

目前園區內除了台北赤蛙外，也發現其他8種青蛙的存在，包括台灣種也有外來種，將繼續觀察，希望未來還能發現其他種類的濕地生物，讓園區越來越熱鬧。

(中時 )